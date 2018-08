Fans recuerdan al rey del rock en el Lunario del Auditorio Nacional

A 41 años de la muerte de Elvis Presley, la mejor manera de recordarlo fue reviviendo sus mejores éxitos y muchos fans de El rey lo hicieron en el Lunario del Auditorio Nacional, al escuchar en voz de Héctor Ortiz las canciones que inmortalizaron al estadounidense.

Considerado el mejor imitador del ídolo en Latinoamérica, Ortiz apareció en el escenario para presentar su espectáculo Elvis is Back, que incluye una selección con las mejores canciones del intérprete, a quien miles le siguen rindiendo culto.

Ortiz destacó la labor de su equipo y pidió un aplauso para todos los técnicos que colaboran con este show, ya que todos son mexicanos y aseguró que su espectáculo está por encima de los que se presentan en Las Vegas.

Héctor Ortiz fue considerado por la BBC de Londres como el mejor imitador de El Rey, cuando la cadena hizo una investigación para saber quién era el mejor a nivel Latinoamérica.

El mexicano lleva 30 años con este personaje, pues su último trabajo como actor de musicales y de teatro fue con José El Soñador, en la versión que Julissa montó en 1988 y en la que Héctor dio vida a El Faraón Ramsés, quien se transforma enElvis Presley en la puesta en escena. Al terminar la temporada se montó el traje blanco más característico de Elvis y hasta la fecha no se lo ha quitado.

La noche transcurrió con temas como My way, Suspicius minds, If I can dream, Heartbreak hotel, Don´t be cruel, Love me tender y Too mucho, entre otras, para hacer un total de 22 canciones y tres cambios de vestuario que bastaron a Héctor para dar vida en el escenario a El rey por espacio de dos horas.

Su éxito fue tal que las localidades se agotaron y ya prepara el espectáculo Elvis sinfónico para presentarlo el 12 de enero, para celebrar el 84 aniversario del nacimiento de Elvis, nacido el 8 de enero de 1935 en Tupelo, Missisipi. En esta ocasión estará acompañado de 27 personas en el escenario, entre músicos y coristas, emulando el estilo de show que el cantante presentaba en Las Vegas.