Fátima Pinto busca cambiar el rumbo del urbano

La cantante Fátima Pinto llevaba varios años desempeñándose como artista independiente, siempre manteniendo una línea de respeto en su música. Ahora que se le abrió la puerta en una disquera internacional, reafirma su compromiso con sus escuchas, y busca ofrecer una opción sana para los amantes del urbano.

"Mi sueño siempre ha sido ser una buena influencia para las generaciones que vienen, un modelo a seguir. Es algo que atesoro muchísimo, me gustaría que estas generaciones que vienen puedan crecer conmigo y con mi música, para mí es muy importante que ésta sea para todas las edades", platicó a El Sol de México.

La costarricense reveló que cuando tenía 18 años intentó firmar con una disquera por primera vez, pero el proyecto no se concretó porque fue presionada para subir el tono de sus canciones, y volverlas más explícitas para adecuarlas al estilo que manejan las artistas urbanas, pero se negó rotundamente.

El apoyo de su mamá fue fundamental durante esa etapa, ya que fue ella quien la apoyó para mantenerse firme en su decisión. "Mi mamá siempre me ha acompañado, estaba presente e inmediatamente me apoyó cuando no quise tomar esa línea. Me ayudó mucho tenerla a mi lado, porque me dio esa fortaleza de decir no".

Actualmente presenta su primer tema titulado Algo más, con el cual experimentó con una mezcla de géneros que van desde la música clásica, hasta el house latino. Su inspiración para la letra fue ese momento en que se está conociendo a una persona, y una de las partes desea saber en qué estatus está esa relación.

La cantante considera que muchas personas se podrán identificar con esa situación, por lo que confía en el buen recibimiento que tendrá su sencillo. Esto la llena de esperanza, pues es uno de los primeros pasos para seguir cambiando la narrativa que tiene el género urbano, y demostrar al público que se pueden hacer canciones bailables, sin recurrir a lo vulgar.

"El cambio se va a dar, soy una de esas artistas que de alguna manera empezó un poco en el proceso de ese movimiento. Tengo una canción que se llama Querida vida, que habla un poco de ese tema. Ese es un dato curioso sobre mí, nunca en mi vida he estado borracha, no tomo, y con esa canción quiero demostrar que nos podemos divertir sanamente". Fátima adelantó que ya prepara mucha música nueva, y espera presentar su primer disco completo en los próximos meses.