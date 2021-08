Fede Vigevani y los hermanos Skabeche llegan a los Kids' Choice Awards

Bryan y Eddy Skabeche conocieron a Fede Vigevani hace cinco años, cuando éste último se mudó de Uruguay a México, y colaboraron juntos en algunos videos de bromas para sus respectivos canales. Desde entonces la química fue inmediata, y una pieza clave para entenderse bien, es el respeto al público que ambos mantienen en sus perfiles.

"En Internet hay contenido para todos, todas las edades y audiencias que existen. Fue algo muy lógico que nosotros estuviéramos ahí, es una responsabilidad muy grande cuando tienes una voz en las redes. Siempre hemos cuidado mucho lo que hacemos, a pesar de que es un humor blanco, no necesariamente es aburrido. Es divertido, todo el mundo lo puede ver, se puede reír y la puede pasar bien con sus familia y sus amigos", señaló Eddy.

Gossip Luciano Pereyra tomará el estadio de Luna Park

Ahora los tres tendrán el gusto de compartir nuevamente en la ceremonia de los Kids´ Choice Awards, que se celebrará el próximo 7 de septiembre a las 20:00 horas, donde fungirán como conductores. Para ellos es un gran orgullo, pues no sólo es un sueño que habían tenido desde hace años, sino también una oportunidad de expandir su mensaje.

"El hecho de hacer algo que cualquiera puede ver, a nosotros nos ha llevado a donde estamos hoy en día. Me parece excelente que Nickelodeon siga por este camino, nosotros al fin y al cabo es como somos, no tenemos otra faceta ni otra versión, así somos en la vida real, y creo que es algo muy natural", agregó Eddy.

Bryan adelantó que su meta es hacer de esta edición la mejor que se ha hecho hasta el momento. Sin demeritar el esfuerzo de los conductores de años previos, a quienes calificó como personas muy talentosas, comentó que el tener esa relación de amistad desde hace tiempo los ayuda a mostrarse muy sinceros en pantalla.

El youtuber subrayó que además de las reuniones en conjunto, cada uno está trabajando por su cuenta para afinar detalles, y así garantizar que el día del show transcurra sin percances.

"Nos estamos preparando cada quien por individual, porque no es una responsabilidad mínima, es algo que se va a transmitir globalmente y queremos hacerlo lo mejor. En lo personal me gustaría reforzar la parte de la dicción y la locución, para que todo se escuche bien, porque en los videos nos equivocamos y se puede cortar, pero acá es diferente, hay un equipo de producción enorme, y es un poquito más organizado y ordenado", mencionó.

Fede aprovechó para agradecer a los hermanos Skabeche todo el apoyo que le brindaron cuando llegó a vivir a nuestro país, pues asegura que si hoy tiene la oportunidad de estar en una plataforma tan grande, ha sido en gran medida gracias a ellos.

“Desde el primer día hubo química, ellos fueron de las primeras personas que me dieron la bienvenida a México y me trataron muy bien, nunca me voy a olvidar de eso. Por eso seguimos teniendo una buena amistad, nos reunimos ya no sólo por trabajo, sino para hablar de la vida”, finalizó.