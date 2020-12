Fela Domínguez cumple su sueño al iniciar carrera como solista

Fela Domínguez cierra el año cumpliendo su meta de iniciar una carrera como solista, un sueño que había perseguido desde hace varios años. Este logro es una culminación tanto a nivel profesional como personal, ya que le ha brindado la fortaleza para defender su lugar en la industria y expresarse sin miedo.

“Esta pandemia me ayudó a ser más fuerte en mis convicciones, y en el mensaje que quiero transmitir en la música. Todo esto está afianzado porque tuve mucho tiempo de introspección, para estar solita, entonces es lo que voy a abarcar ahora es una música mucho más madura y fuerte”, declaró a El Sol de México.

La también actriz añadió que también cambió su manera de escribir, y con ello se siente lista para presentar letras que reflejen sus vivencias personales y su manera de sentir, con lo que espera conectar más con su público.

Su primer sencillo, que lleva por título Por salir de casa, se lanzó el pasado 24 de noviembre, y ha recibido decenas de comentarios positivos en las redes sociales. Fela comparte su entusiasmo por este buen recibimiento, pero también asegura que sin importar lo que pase, evitará a toda costa caer en una zona de confort, ya que según las enseñanzas de su familia, esa es la manera de mantener la buena calidad en su trabajo.

“Mi abuelo era cantante de salsa, y me dijo: el día que pierdas los nervios para cantar, dedícate a otra cosa. Lo entiendo porque esa adrenalina te genera el hacer las cosas de una manera exponencial, y llevarlas a un lugar donde a lo mejor tú normalmente no podrías. Esos nervios te impulsan, trato de utilizarlos para bien porque eso genera respeto y amor por lo que haces. Este miedo lo canalizo por este lado para que no me afecte”.

Parte de esta solidez con la que hoy se presenta como solista, proviene de su faceta como actriz, específicamente de la etapa en que dio voz a Nala en la obra y película de El rey león. Este personaje ha marcado su vida en el ámbito laboral y emocional, y se ha convertido en una inspiración al momento de enfrentar sus retos.

“Me define porque soy fuerte e independiente, y no se me cierran las puertas. He tenido esto muy en cuenta porque han habido oportunidades que se me cierran por mil razones, pero al final me dio valor el ser mujer y estoy orgullosa de serlo, y poder exigir mis derechos. Nala ha sido parte de mi vida y lo será por siempre, me hizo madurar en esta parte de la fortaleza”, finalizó.