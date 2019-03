Ahora hago lo que quiero: Fermín IV en su regreso al Vive Latino

Después de alejarse durante un largo tiempo, Fermin IV regresó el año pasado al mundo de la música, pasión que comparte con su vocación de Pastor cristiano, lo cual dice no ha sido una limitante en su carrera. “Tengo más libertad, antes estaba lleno de complejos, ahora estoy libre de ellos, libre para hacer lo que quiero y es una bendición”.

El exintegrante de Control Machete dijo que como parte del grupo se sentía libre, pero a la vez no lo era. “Hay una cierta libertad que te esclaviza, y eso es triste, yo lo puedo ver a través del tiempo, o sea para mí las drogas, en un momento eran eso, libertad, pero llegó un momento en que ya no era libertad, era esclavitud” y confiesa que lo que la religión le ha dado es “amor, aceptar y entender el amor de Dios, pero también poder ser un canal de amor”.

Para Fermín ser un Pastor y presentarse en un festival como el Vive Latino dice que lo hace sentir increíble. “Yo la otra vez estaba pensando en eso, creo que los del Vive Latino no se han dado cuenta que tienen un artista cristiano dentro de su line up”, mencionó sonriente.

Y recalca, “yo no hago rap cristiano, el cristiano soy yo, el rap nunca he sabido que se convierta a cristiano, las personas son las que se convierten”, señala sobre las críticas que le hacen algunas personas que dicen que va a dar misa a los conciertos. “Y no, no voy a ir a dar misa eso es ilógico, eso es tonto, yo soy un artista hago rap, hago, rimas, y voy a presentar un muy buen show de rap”.

Piensa que así como todos los artistas tienen derecho a expresarse con la música, él también tiene ese derecho. “Voy a expresar a través de mis canciones lo que yo quiero”, manifestó.

Ahora que regresó a la escena del rap opina que la encuentra “emocionante, me hubiera gustado que hubiera más shows de rap en este Vive Latino, porque creo que hay mucho más que lo que está representado ahí”.

Confiesa que llega al festival en un momento “muy padre, sacando y haciendo nueva música, con ganas de salir al escenario, de tocar, de presentar un muy buen show”.

En el espectáculo que ofrecerá en el Escena Indio a las 3:55 Fermín tendrá varios invitados. “Va a estar Luis Humberto de Enjambre, con el hice la canción de Deseos, va a estar un rapero que se llama Max Chinasqui, estuvo conmigo en el Lunario, lo hizo increíble, mis hijas me dijeron es el que mejor rapea Comprendes Mendes y les dije pues órale, vamos a traerlo de nuevo”, exclamó.

Sobre lo que se puede esperar del show señaló que “es muy variado y extenso en el sentido de que se tocan muchos temas, hago canciones viejas, hago canciones emblemáticas, que mucha gente recuerda, y hago canciones más nuevas, entonces traemos un muy buen show y creo que es un buen momento para que no se pierdan el concierto”, indicó.

Considera que estar en el festival es todo un reto ya que “el pasar de una canción como Sí señor a pasar a una canción completamente nueva y que la gente nunca la haya escuchado, me reta a hacerlo de la mejor manera, y que la gente pueda salir de ahí diciendo bueno hay más música de Fermín que solamente Sí señor”.

Sobre las bandas que le gustaría ver declara “me gustaría ver a Café Tacvba, siempre disfruto verlos, mis hijas quieren ver a Foals, ya me lo pusieron, ahí vamos a estar y seguramente los vamos a escuchar”.

Reveló que se siente “Contento, es de esas semanas que dices ya quiero que sea sábado”, finalizó.