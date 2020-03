Fernando de la Mora, en dupla con Reyli Barba

El tenor Fernando de la Mora, quien ha detenido su agenda de compromisos musicales por el brote de Covid-19, mencionó, que entre sus planes artísticos para este año, está un disco con Reyli Barba, el cual prepararán una vez que termine la contingencia sanitaria.

“Es un disco que estamos preparando. No sé cuándo saldrá por la contingencia, pero sí va a suceder.

Gossip El coronavirus no detiene a la música

"Son canciones que escribió para mí, ya empezamos a hacer unas pruebas, veremos qué pasa”, dijo De la Mora en entrevista para El Sol de México.

Informó que son ocho conciertos que ha pospuesto en la República Mexicana y en junio tenía programadas tres presentaciones en España y Francia.

“Es una cuestión mundial, hay que tener mucha paciencia, pronto nos acordaremos de esta situación y lo que nos enseñó: a replantemos nuestra vida y nos recordó que somos muy frágiles, que lo importante no es el dinero, sino la familia, compartir tantas cosas bonitas que tenemos que reflexionar”.

El tenor espera que el concierto que hace anualmente, a favor de una asociación de transplantes de médula ósea, se pueda realizar en el 2020. “Por lo pronto hay que posponer las cosas, tenemos que estar resguardados, es importante y comprender por qué debemos estar en nuestras casas para no contagiarnos”.

El cantante se congratuló porque recientemente se transmitió el programa Noche, boleros y son que hizo con Rodrigo de la Cadena en Canal Once. “Rodrigo es un gran ser humano, súper joven, entusiasta, yo le digo que es un alma vieja, porque el interés que ha tenido por la buena música, la verdad es muy valioso y nos la pasamos sensacional, porque dimos un recorrido por unas canciones enormes: boleros y melodías napolitanas”. De la Mora estuvo de acuerdo en que en la actualidad hacen falta emisiones televisivas que difundan la riqueza musical de nuestro país:

“Hay que preservar la buena música para llevarla a los jóvenes. No digo que no exista el reguetón y la música grupera, sino que no sólo hay que escuchar eso, sino lo demás, todos los compositores maravillosos que hemos tenido como Armando Manzanero, Agustín Lara, José Alfredo Jiménez y muchos más”.

Dijo que tiene un disco listo con temas de Gonzalo Curiel, el cual presentará en el Palacio de Bellas Artes, pero aún no tiene fecha, porque su agenda artística está detenida por la contingencia.