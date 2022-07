Fue sanador: Ingrid Coronado revela el último regalo de sus hijos para Fernando del Solar

Días después de que falleciera el popular conductor Fernando del Solar, Ingrid Coronado reveló el emotivo regaló de sus dos hijos que incineraron junto con su ex esposo.

En su programa de radio, Coronado compartió que como parte de la terapia de tanatología que han llevado ella y sus hijos, ellos le hicieron un último regalo a su papá a manera de despedida.

Según comentó la conductora, sus hijos escribieron una carta en las que daban gracias por el tiempo que pudieron pasar junto a su papá y le decían cuanto lo aman.

Ambas cartar, dijo Coronado, fueron incineradas junto con el cuerpo de Fernando del Solar para que estuvieran siempre con él, y se convirtieran en un último regalo de parte de sus hijos.

"Pedimos que lo cremaran con las cartas de mis niños y fue algo realmente sanador. Siento que sí les ayudó un poco a que empiecen a hacer consciencia de que esto está sucediendo y es una realidad, por muy dolorosa que sea", comentó Ingrid.

Asimismo, la conductora confesó que la partida de su expareja tomó a la familia por sorpresa, por lo que han atravesado por muchas emociones, e incluso se han sentido enojados.

“Quiero acompañar a mis hijos, pero también estoy viviendo un proceso personal. Uno pensaría que cuando hay una pérdida de este tamaño, uno entra directamente en la tristeza, por ejemplo, pero lo he visto conmigo y primero hay muchísimo enojo, incluso te puedes sentir culpable de enojarte con una persona que ya ni siquiera está aquí”, confesó.

“De pronto mis hijos tienen estas explosiones de enojo y mi trabajo es acompañarlos en esos procesos y no intentar que cambien, no intentar que no les duela, no intentar que no estén enojados”, finalizó.