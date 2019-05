Fernando del Solar reconoce que en Hoy se sentía fuera de lugar

Con una trayectoria de más de 25 años en la conducción, Fernando del Solar, regresó a TV Azteca por medio del programa de revista Todo un show, que se transmite de 12:00 a 14:00 horas a lo largo de la semana.

Y tras vivir poco más de siete años entre la locura avasallante del cáncer de pulmón que venció vuelve a su empresa que lo vio crecer transformado interiormente.

“El Fernando que regresa es mucho más auténtico, mucho más amoroso, más profesional para transmitir cosas. Creo en la familia, en la amistad, en apoyar que todos somos uno, en ser generoso. Soy un ser distinto y más consciente de lo que es vivir”.

El conductor y actor de origen argentino y padre de dos hijos Luciano y Paolo, procreados conductora, Ingrid Coronado, añadió:

“Reafirmo lo anterior, porque el Fernando que se fue nada tiene que ver con el que regresa. Tuve que cambiar valores, me estaba muriendo. Ahí te empiezas a dar cuenta que todo lo que había trabajado, todo por lo que había peleado, de nada me servía para salvar mi vida en un momento límite”.

Al término de la conducción de Todo un show, donde comparte créditos con Cynthia Rodríguez, Laura G y Roger en el Foro 3 de TV Azteca, Del Solar dijo que ahora hace las cosas al 100 por ciento, lo mismo en el trabajo, con sus hijos o su novia "porque lo que aprendí de estas experiencias, que lo importante es hoy, el aquí y el ahora”.

Fernando del Solar y Roger Rodríguez entre Laura G y Cinthya Rodríguez

Fernando del Solar destacó “es increíble regresar a casa. Trabajé en TV Azteca 19 años de manera ininterrumpida" y el volver lo hizo porque "los ejecutivos cambiaron, me hablaron con mucho cariño Alberto Ciurana, director general de Contenidos y Sandra Smester, vicepresidenta ejecutiva y directora general Azteca Uno.

“Me dijeron que tenían una propuesta para mí. Mi cabeza me explotó en multicolores. Y me explicaron que se trataba Todo un show y que empezaba el lunes. Estaba en mi casa, sentado en mi sofá y no esperaba que me hablaran, ya llevaba cinco años fuera, sin estar juntos".

Fernando del Solar agradeció el gran gesto de Magda Rodríguez productora de Hoy por los tres meses que le dio trabajo y que fueron suficientes en Televisa para no sentirse en casa.

“Estoy muy agradecido con Televisa y Magda por supuesto me dio la oportunidad de hacer el matutino de Hoy y bueno cuando uno regresa de una enfermedad tan fuerte, tiene miedo de apostar a tal o cual persona, si va a rendir. Si entré al programa tratando de medir mi fuerza, si iba a poder con las horas. Magda se la jugó y duré tres meses.

“Sentía que no era mi lugar, no era mi espacio, no hice clic de repente con todos los conductores, me sentía como que no podía ser yo, no podía fluir. Se los agradezco a todos de ellos que aprendí y dije ya me voy”, mencionó.