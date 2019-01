Fernando Sariñana grabará capítulo musical de Jane the Virgin

El cineasta Fernando Sariñana Márquez confió que desde que se fue a Estados Unidos como director de la serie de televisión Jane The Virgin, “continúo revalorando mi trabajo sólo en esta faceta, ya sin preocuparme de los dineros como productor, como lo hice mayormente en mi filmografía hasta antes de 2011 en México”.



Sariñana informó que en las siguientes semanas para la serie “por primera vez voy a experimentar el dirigir al elenco en que está Jaime Camil y Gina Rodríguez para un episodio que sea totalmente musical, lo cual se me hace divertidísimo. Y no dudo que quedará bien, porque tengo algunas vivencias en esta rama gracias a mi hija Ximena Sariñana”.

El director regresó unas semanas a México para filmar Mamá se fue de viaje con Andrea Legarreta y Martín Altomaro, acompañados de Nina Rubín y Jorge Poza. “Antes para mis películas la hacía de guionista, director y productor, ahora valoro y revaloró el hecho de sólo dirigir y me evita preocupaciones fuera de lo que es la actuación del elenco”, reiteró.

El creativo, que lleva siete años residiendo en Estados Unidos, aunque no deja de “ir y venir” a su casa en la Ciudad de México, expresó que como mexicano “me preocupa el contexto político del país y en cada cambio de Gobierno es bueno dar tiempo para saber y conocer los nuevos rumbos, todavía no sé qué va a pasar con Imcine, con el presupuesto para el cine".

“Cada vez somos más una comunidad bicultural como lo expone Jane The Virgin, que es una serie latina y sin embargo, es en inglés. Cada vez más el trabajo es así, vives aquí y allá, vas y vienes”.

En un receso del rodaje de Mamá se fue de viaje, Sariñana reflexionó sobre el cine nacional y confió que “se está haciendo mucho y de muy buena calidad. Cuando yo empecé a hacer cine, nos conocíamos absolutamente todos los directores y productores. Ahora no conozco al 80% y ellos no me conocen a mí, lo cual está bien. Eso habla de la cantidad de cine mexicano que se hace, todo mundo trabaja, todos filman".

El realizador confió que en su vida la familia para él es de gran relevancia , ahora que su familia se agrandó con el nacimiento de su nieta, la primogénita de su hija Ximena Sariñana. “Cada quien se siente como quiere verse. En lo mínimo me afecta la palabra abuelo, porque es una etapa de la vida. Y el maestro Garibay decía ‘la gran bronca es que tú te sientes de 34 años’, a partir de que haces tu formación laboral, de quién eres y a qué te dedicas. Yo no me siento así y más que he hecho miles de cosas. Estudié economía, trabajé en bancos, he hecho cine y ahora dirijo series de televisión estadounidenses".

“El tener a mi nieta me lleva a vivir la experiencia de aprender nuevas dimensiones del amor que yo creía como padre que eran exclusivas de mis hijos, y de pronto tengo a mi nieta, que es lo mismo, pero desde un lugar más cómodo, soy más paciente, revaloricé a mis hijos de una manera distinta. Es parte de la vida y el crecimiento como ser y qué maravilla poderlo vivirlo yo como persona y abuelo".

También se sintió agradecido porque sigue activo en el plano laboral. “Estoy produciendo, generando, y espero que esto sea por muchos, muchos años más. Y nada tiene que ver con la edad, la posibilidad de seguir haciendo, seguir inventando y seguir reinventándome”, precisó Fernando Sariñana, padre de tres hijos: Ximena, Sebastián y Fernando Jr.