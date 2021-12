Fernando Trueba prepara su segunda película de animación

El director español Fernando Trueba arranca el 2022 trabajando en una nueva cinta animada, titulada Matando al pianista, la cual sigue la vida de un artista brasileño cuya vida terminó de manera trágica. El pianista Francisco Tenorio Jr., desapareció mientras realizaba una gira por Argentina, cuatro días antes del golpe militar.

En entrevista con El Sol de México, el cineasta adelantó que “estará lista el siguiente verano, trata sobre un pianista que descubrí hace años, es de animación, tiene elementos de thriller, musical, documental, histórico, es una mezcla de muchas cosas, la música y la política se mezclan ahí. Tiene de todo”.

Este proyecto lo está trabajando en conjunto con el diseñador Javier Mariscal, con quien ya había colaborado en su primera película animada en 2010, Chico y Rita, la cual también sigue la historia de un músico, en ese caso, un pianista cubano.

El ganador del Oscar por Belle époque detalló que al mezclar tantos géneros en un mismo guion, el resultado será algo nunca antes visto, y confía en que el público la recibirá bien.

“El otro día vino un amigo americano a visitarme, y le enseñé un poco de lo que estábamos haciendo. Es un hombre que ha visto miles de películas, ha dirigido el Festival de Miami durante 18 años, y me dijo '¿sabes una cosa?, esta película jamás la había visto, no se parece a ninguna'. Y me pareció que era un piropo”, platicó entre risas.

Trueba se siente todavía más entusiasmado con la apertura que la tecnología y las plataformas han dado a la industria, al brindar espacios a proyectos de todo tipo, permitiendo la producción de películas de bajo presupuesto, o incluso hechas con un celular.

Según recuerda, antes era indispensable contar con una inversión de muchos millones para siquiera pensar en iniciar una película, pero tal como él mismo ha visto en los festivales y certámenes a los que se ha acercado en los últimos años, las nuevas generaciones de cineastas expresan sus ideas con más facilidad, y es algo que, en su opinión, los más experimentados deberían tomar como ejemplo.

“Me ha quedado claro que nadie me va a impedir nunca hacer las películas que quiero, si un día no puedo hacerla porque mi último guion nadie lo entiende, o no me lo quieren producir, cogeré un celular y haré mi película sin pedirle permiso a nadie”.

Con mucho orgullo, compartió que una de sus más grandes inspiraciones dentro de este nuevo mundo del cine es su hijo Jonás, pues forma parte de este grupo de directores que han forjado su propio camino, sin atenerse a los demás.

“Nunca se ha peleado ni ha luchado por pertenecer a la industria del cine, por salir en las revistas o en las alfombras rojas. Lo que él ha hecho siempre es movido por la pasión y el cine, ha hecho las películas en las que él creía, con un equipo de fieles amigos”, detalló.

Y confesó: “Lo miro con mucha envidia, porque digo 'qué maravilla estos jóvenes de ahora, esos que no sueñan con el éxito y la fama, o con salir en la foto'. A mí eso no me interesa, y me encanta la gente que tampoco le interesa”, finalizó.