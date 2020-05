¡Festeja a mamá sin salir de casa! Aquí la guía de conciertos virtuales para el 10 de Mayo

SEÑORA SEÑORA

Denisse de Kalafe creó un tema que se ha convertido en himno: Señora, señora. La artista brasileña naturalizada mexicana ofrecerá una dinámica de mini conciertos en distintos horarios, anunció en sus redes, donde serán las transmisiones. “Es mejor hacer conciertos cortitos y muchos, para que la gente encuentre su mejor horario”, explica.

"No sé cuánto duren, lo que nazca del alma, del corazón, eso es lo bueno de esta metodología, de esta nueva manera de comunicarnos, no dependo de una disquera, de un director, de un promotor, nadie me va a presionar”, agrega. Sus mini conciertos serán a las 10:00, 12:00, 18:30 y 21:00 horas a través de Facebook denisse.kalafe y de Instagram @denissedekalafeoficial.

CÓCTEL DE RITMOS

Sony Music Latin organiza el festival Made in Casa este domingo a partir de las 11:00 horas tiempo de México, con cerca de 60 artistas que actuarán desde diversas partes del mundo, a través de las cuentas @madeinlatino. Andrés Cepeda, Aymée Nuviola & Gonzalo Rubalcaba, Becky G, Carlos Sadness, Diego Torres & Yadam, Jose Luis Rodriguez El Puma, Fito Páez, Fonseca, Francisca Valenzuela, Franco de Vita, Gente de Zona, La Oreja de Van Gogh, Leonel García, Lila Downs, Miranda!, Río Roma, Rozalén, Camila y Víctor Manuelle, figuran en el elenco.

EL NUEVO CLÁSICO

Uno de los éxitos de Benny Ibarra junto a Timbiriche, es precisamente Mamá, y en honor a ella, el cantante ofrecerá un concierto en la página de Facebook de la marca Fud, de 12:00 a 13:00 horas. Además de interpretar este clásico, Benny Ibarra compartirá otros temas de su repertorio, como Cielo, Sutil dolor y Tonto corazón.

TROVA, BALADA Y ROMANTICISMO

El Festival Virtual del Día de las Madres, organizado en la Ciudad de México iniciará a las 12:00 horas en redes sociales del gobierno local y a través del canal 21.1 de televisión abierta. Entre el elenco figuran Tania Libertad, Pablo Milanés, Eugenia León, Guadalupe Pineda, Sabo Romo, Gian Marco y Daniela Romo.

UN POCO DE ÓPERA

A las 13:00 horas, el tenor sonorense Arturo Chacón-Cruz, ganador de Operalia 2005, ofrecerá un concierto desde Miami, dedicado a mamá, en su página de Facebook. Durante la transmisión, tendrá una dinámica con sus seguidores en la que regalará una mini serenata virtual para alguna afortunada mamá.

DESDE BRASIL

El cantautor brasileño Roberto Carlos ofrecerá un recital desde su casa en Brasil, con lo mejor de su repertorio, que incluye un emblemático tema dedicado a la maternidad, Esperando un bebé, pero la lista de sus éxitos es larga: Un gato en la oscuridad, Detalles, Amigo y muchas más. A partir de las 13:00 horas tiempo de México, estará transmitiendo en sus redes sociales: @RobertoCarlosOficial y @robertocarlos, así como en su canal de YouTube.

CON MUCHO RITMO

Pedro Capó ofrecerá un Tributo a las madres, desde Puerto Rico, que transmitirá en su página de Facebook a las 16:00 horas, con éxitos como Calma y los temas de reciente lanzamiento, Buena suerte y Mundo paralelo.

DE COLOMBIA CON AMOR

El amor es más fuerte, es el título del concierto virtual que los artistas colombianos Juanes y Fonseca ofrecerán desde Miami este domingo 10 de mayo, a partir de las 15:00 horas tiempo de México. El objetivo, explican, es “en estos tiempos de incertidumbre, llevar esperanza, fuerza y mucho amor a cada una de las madres colombianas y del mundo con una serenata dedicada a ellas”. El concierto acústico en el que participarán los músicos de Juanes, Juan Pablo Daza y Emanuel Briceño, se transmitirá por sus canales de YouTube.

LOS FERNÁNDEZ

En punto de las 17:00 horas, Alejandro Fernández junto a su hijo Alex Fernández, ofrecerán una serenata para cuyo repertorio consultó a sus seguidores en redes sociales, que incluirá temas de su último disco, Hecho en México, como Eso y más. La transmisión será en su cuenta de Instagram @alexoficial; el link para el concierto estará en sus stories con la etiqueta #ChingonesUnidosXMéxico.

MÁS DE EUGENIA

A las 18:30 horas, Eugenia León ofrecerá un concierto para festejar a las mamás, con temas de su amplio repertorio que abarca prácticamente todos los géneros musicales y de su nuevo álbum, titulado A los cuatro vientos. La transmisión será a través de las redes sociales de la alcaldía Miguel Hidalgo.

SUSANA Y ARMANDO

Susana Zavaleta se reencuentra con Armando Manzanero para un concierto especial dedicado a las madres, que estará disponible en las redes sociales de la cantante a partir de las 20:00 horas. Clásicos del propio Mazanero, así como el estreno de un tema escrito durante la cuarenta por el compositor yucateco, serán parte del repertorio.