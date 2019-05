¡Viernes de metal! Abre sus puertas el festival Domination

Los amantes del metal se han dado cita hoy en el Autódromo Hermanos Rodríguez para pasar un día lleno de poderosos rifs, voces guturales y mucho headbanding en el Festival Domination

Algunos llegaron desde muy temprano para pegarse a las vallas del escenario principal y poder ver de cerca a los integrantes de la banda Kiss, ya que este será el último concierto que ofrecerá la banda en México como parte de su gira del adiós.

Así se vive el ambiente del @DominationMX fans de Kiss están listos para despedirse de esta icónica banda



Fotos: Alejandro Aguilar pic.twitter.com/uHV1XXeQwb — El Sol de México (@elsolde_mexico) 3 de mayo de 2019

La banda encargada de inaugurar este festival, el cual se espera tenga más ediciones, fue Cardio Kazan, grupo mexicano que prendió a los asistentes que se congregaron para escuchar su propuesta.

Pero no sólo habrá música en el festival, los organizadores han planeado una serie de actividades para deleite de los asistentes, es así que encontramos una zona de maquinitas arcade, donde se podrán jugar más de 30 juegos clásicos, lo cual seguramente traerá miles de recuerdos a los metaleros que ya rondan los 30 años.

Vince Neil Of Motley Crue se presentó en el escenario #CucapaDomination del @DominationMX



Fotos: Alejandro Aguilar pic.twitter.com/W5iGR0TCac — El Sol de México (@elsolde_mexico) 3 de mayo de 2019

Para los amantes del cine, Domination ha montado un cine dentro del festival el cual proyectará cuatro películas el día de hoy: Halloween, Bram Stoker’s Dracula, The Evil Dead y The Warriors y para este sábado tiene planeado pasar: Mad Max: The Road Warrior, Zombieland, A Nightmare on Elm Street y Rogue One: A Star Wars Story.

Aún estás a tiempo de llegar al festival, sólo recuerda traer una chamarra porque la lluvia ya se hizo presente y por el transporte no te preocupes, el programa Regresa Seguro a Casa también ha sido habilitado para este evento.