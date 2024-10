Festival Hipnosis 2024 cambia de sede: ¿dónde se realizará ahora?

El Festival Hipnosis ha anunciado cambios en la logística del evento, pues los organizadores han cambiado de ubicación el lugar del concierto debido a que los asistentes no padecieran del clima, pues inicialmente se tenía contemplado realizarlo en el Club Deportivo La Campana en el Ajusco.

A menos de un mes del festival, los organizadores de Hipnosis anunciaron un cambio de ubicación de último momento a través de su sitio web y de sus redes sociales. Ahora se celebrará en el Estadio de Béisbol Fray Nano en la delegación Venustiano Carranza con la misma fecha, 2 de noviembre.

¿Qué pasará si compraste camping para el Hipnosis?

Dicho cambio dejó ciertas dudas entre los asistentes, pues algunos ya habían comprado boletos para el camping en el Club Deportivo La Campana. Por ello el Festival Hipnosis aclaró en su sitio web que aquellas personas que hayan comprado boleto de camping tienen dos opciones:

Elevar su boleto a uno VIP, los organizadores absorberán la diferencia

Obtener el reembolso total en la tarjeta cashless

Cabe mencionar que para realizar el cambio, debes mandar un mail a contacto@hipnosismx.com, señalando el correo de compra y la opción de preferencia. Tras esto, recibirás un mail de confirmación el cual deberás presentar el día del festival para aplicar tu cambio.

¿Cómo llegar al Estadio Fray Nano?

Para llegar al Estadio Fray Nano hay diversas opciones, la más sencilla es desde el Metro, pues la estación Velódromo de la Línea 9 (café) se encuentra tan sólo a unos minutos del recinto.

Por otro lado también es posible llegar al Fray Nano por la línea 5 del Metrobús y la línea del Trolebús.





¿Cuánto cuestan los boletos para el Hipnosis?

Actualmente aún hay boletos disponibles aunque se encuentran en la fase de "Iluminación", es decir, la fase intermedia de venta, los cuales sus precios han aumentado considerablemente:

General $2,300 pesos

VIP $3,750 pesos

Cartel 2024 del Festival Hipnosis

El dúo francés de música electrónica Air, conformado por Jean-Benoît Dunckel y Nicolas Godin, encabeza el cartel del Festival Hipnosis. De hecho, se encuentran celebrando los 25 años de su álbum debut Moon Safari, que fue lanzado el 16 de enero de 1998.

Además, como headliners también se encuentra la banda británica de rock alternativo Slowdive y la banda de indie rock The Kills.

Pero eso no es todo porque también habrá presencia de talento mexicano con la banda de rock El Shirota, que por si todavía no conoces su música aquí te dejamos su página web para que puedas explorar en su propuesta.

La lista completa incluye también a:

Mildlife

High on Fire

Mdou Moctar

SUUNS

Frankie ante the Witch Fingers

Leclair

Adult

Melody Fields

Laurence - Anne

Demencia infantil

Finalmente, el anunció de cambio de ubicación del festival Hipnosis no fue el único, pues también dieron a conocer que se integrarían al cartel Gang of Four y Boogarins.

|| Con información de Ali Rodríguez / El Sol de México ||