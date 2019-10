Festival Hipnosis une psicodelia, delirio y nostalgia

Todo comenzó a partir de las 11 de la mañana cuando camiones que se concentraron en varios puntos de la Ciudad de México iniciaron el traslado de decenas de chilangos al Festival Hipnosis.

Con puntualidad inglesa y clima similar, comenzó la jornada musical en Las Caballerizas, en Huixquilucan, Estado de México.

La fiesta musical comenzó en el escenario principal a la 1 de la tarde con Sei Still, una banda de la Ciudad de México.

Mientras que entre el área de comida y venta, se podía ver a los primeros asistentes disfrutar de una tiroleza, que aprovechaban para la ya tradicional "selfie".

Foto: Roberto Hernández | El Sol de México

Las principales marcas que participaron en el festival son Famaralla, Pays, Overlook Store, con una oferta colorida de lentes; Pipas day, que vende pequeñas pipas en forma de animales; Hola Yerba buena, con productos cosméticos naturales; Street lynx, Gallo Verde.

Y para los amantes de los vinilos se encontraba presente Roma records; asimismo las playeras de Niño feo, Wytchlab, Nostalgia Tshirt y Pinoteca, con novedades de Sterolab en sus pins.

El girl power resonó a las 13:20 con The Darts, quienes dando honor a su nombre vistieron de negro. Entre terciopelo, piel y porosidad salió el lado sexi a la Elvira: Mistress of the Dark.

Foto: Roberto Hernández | El Sol de México

De los gritos garage, la vocalista Nicole Laurenne también demostró que puede tocar el teclado echándoselo encima y acostada en el piso.

Para ese momento, aunque hubo chispas de sol entre la nubladera y el piso enlodado, comenzó a caer la brizna.

Foto: Roberto Hernández | El Sol de México

Foto: Roberto Hernández | El Sol de México

Tajak comenzó pocos minutos previos a lo previsto (a las 2:12) y la lluvia comenzó con solos y psicodelia, remembranzas a Pink Floyd. Incluso el circuito cerrado de las pantallas creaban efecto espejo, caleidoscopio con colores contrastantes, pastel y quemados.

La gente que estaba dispersa se amotinó ya con impermeables, en intento de resguardo.

Foto: Roberto Hernández | El Sol de México