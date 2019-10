Kenny hace fiesta por cuatro décadas de rockear

Bajo el título Kenny la de los Eléctricos Una historia del rock mexicano se prepara un largometraje-documental sobre la vida artística y personal de la cantante Kenny Avilés.

El año próximo, Kenny Avilés, pionera de la oleada de cantantes roqueras celebrará con una película, grabaciones de sus éxitos y conciertos sus 40 años de carrera musical.

“He luchado contra la corriente como muchas mujeres por destacar en mi ámbito, principalmente haber cantado en inglés para que los medios electrónicos nos aceptaran nuestros sencillos, pero también lidiar con la negación de ser cantante femenina de rock, con el machismo de los empresarios en dos puntos: que mayormente no negocian dinero con mujeres y segundo; por ser mujer he recibido menor pago, a diferencia de un hombre que lidera una banda en un cartel musical. He luchado contra mil barreras, pero no me rindo”.

En entrevista con El Sol de México luego de dar a conocer que es la imagen de los billetes de la Lotería Nacional para el sorteo del próximo 17 de octubre, Kenny afirmó que no ve como competencia a Alex Lora y El Tri quienes son los más longevos en el rock nacional, a Alejandra Guzmán o AlekSyntek, con quienes ha colaborado.

En el marco de su 40 aniversario musical Kenny y los Eléctricos reversionarán sus grandes éxitos en dos álbumes, que planean presentar con un concierto en un foro por definir. “Cuando eres auténtico tienes que seguir con lo tuyo, no porque está de moda el reguetón voy a cantarlo", dijo respecto a los nuevos arreglos. "He hecho regional mexicano como Tequila en la sangre, porque soy de Guadalajara, nací con el mariachi y lo traigo en la sangre, pero no me monto en las modas".

Finalmente, el bajista de la banda, Edgar Carrum, comenta respecto a la celebración que preparan: "Lleva cuatro décadas partiéndose la madre, yo soy testigo de sus últimos 25 años de lucha, de muchos altibajos, de muchas puertas cerradas; en un mundo de hipocresía, la sinceridad es mortal. Kenny se merece un festejo grande el año que entra. Es importante que las nuevas generaciones sepan de Kenny y los Eléctricos, que seguimos dando tocadas, con mucho corazón y entusiasmo”.