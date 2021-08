Filtran supuesto tráiler de Spiderman No Way Home y las redes sociales enloquecen

Debido a un video filtrado a través de internet, las redes sociales explotaron por un supuesto tráiler de la tercera entrega cinematográfica del héroe arácnido de Marvel, Spiderman. Hasta el momento, algunos videos de Youtube, Facebook y Twitter han sido eliminados por copyright, pero ni Sony Pictures, ni Marvel Studios han dado una respuesta sobre la veracidad de este video.

En el tráiler, el cual es mostrado en una grabación por medio de un celular, se pueden observar escenas las cuales no están en su edición final, pues se hacen notar la falta de efectos especiales en edificaciones y en los trajes de los personajes de Spiderman No Way Home.

Sin embargo, las escenas que se muestran en el video corresponden con supuestas filtraciones de la trama hechas previamente en donde Peter Parker, interpretado por el actor Tom Holland, es investigado al descubrirse su identidad como Spiderman, y este acude con el Doctor Strange, interpretado por Benedict Cumberbatch, para ayudarle a que todos olviden su identidad.

Otro detalle importante para resaltar de esta filtración es la aparición del actor Alfred Molina, en su papel del Doctor Octopus, la cual había sido confirmada su participación en el filme anteriormente. Además, de que posiblemente anuncie la participación de otros villanos de Spiderman como Electro y el Duende Verde.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar y los usuarios se volcaron en ellas para expresar su emoción por el anuncio de esta nueva película del trepa muros.

