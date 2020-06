Fiona, hija de Eduardo Palomo habla de su participación en Control Z

Fiona Palomo tiene el firme propósito de destacar dejando atrás su herencia actoral. La actriz participa en la serie Control Z, de la que sus productores Fernando y Billy Rovzar confirmaron la realización de una segunda temporada.

Las grabaciones arrancarán una vez que las autoridades de salud pongan en marcha en el país el semáforo verde y se pueda retornar a las labores habituales.

“El hecho que no diga cuando hago casting que soy hija de Eduardo Palomo y Carina Ricco me hace sentir más segura y fuerte, porque soy elegida de entre otras compañeras por mí trabajo y por lo que puedo lograr, para mí no es un problema no mencionar sus nombres y apellidos para mí es un honor y orgullo ser su hija”, declara en entrevista con El Sol de México.

Control Z cuenta la historia de un grupo de preparatorianos que se enfrentan al chantaje de un hacker que amenaza con contar sus secretos. La serie ocupó el primer lugar en el top ten de los programas más vistos en la plataforma de streaming Netflix la semana de su estreno.

“Hago el papel de María Alexander y soy hermana de Natalia Alexander (Macarena García), la alumna más popular del Colegio Nacional. Mi personaje tiene 17 años, es una hippie que está buscándose a sí misma. Para entrar al grupo de los populares de la prepa porque tengo hambre de ser como ellos, hago algo que no tenía que hacer y también seré víctima del hacker, que quiere ventilar uno de los secretos que siempre la ha atormentado”.

Fiona asegura que su personaje “es un ser sensible con una integridad débil, pero en el fondo posee un corazón grande, pude jugar mucho y buscarle un camino claro, sabe que los amigos y la familia están por encima de todo, yo también pienso lo mismo”.

Y en la vida real, la hija de Eduardo Palomo destaca: “En mi vida de estudiante también vi a compañeros que agredían a otros o les hacían bullying, y yo como mi personaje me considero un bicho raro, no estoy de acuerdo con el hecho de burlarse de otros y esto puede ocasionar hasta la muerte del afectado porque no aguanta la presión”.

A sus 21 años, Fiona considera que su carrera en la actuación está tomando un camino muy seguro y toma con mucho optimismo la noticia de que la serie tendrá una segunda temporada.

Fiona Palomo, argumenta que a causa del Covid-19, tiene algunos trabajos pendientes en Los Ángeles, además del estreno de La negociadora y otra película en la que intervine.