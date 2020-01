Flash conoce a Flash y fandom enloquece por nueva entrega televisiva

La franquicia estadounidense conocida como Arrowverso presenta un multiverso ficticio compartido que se centra en series televisivas que se basan en personajes que aparecen en publicaciones de DC Comics.

El multiverso se estableció para poder compartir la trama, personajes y escenarios de los personajes de DC para poder formar nuevas e interesantes historias de acción épica.

En la serie Crisis Of the Infinite Earths que se transmite actualmente, un cameo (aparición breve de un personaje conocido) llamó la atención de los fans,. La historia sitúa a Barry Allen (nombre de Flash), en un viaje en el tiempo 5 años atrás donde se encuentra consigo mismo, algo que no tendría nada extraño al tratarse de la historia de ficción de un

cómic, lo que realmente conmocionó a los fans es que el personaje con el que se encuentra es el mismo actor que interpretó a Flash hace 5 años en la serie televisiva del Arrowverso.

En la escena que se viralizó en redes sociales, se puede apreciar al actor Ezra Miller interpretando a Flash, encontrarse con Grant Gustin, actor que interpretó a Flash en una serie del mismo universo pero en 2014.

Los fans reaccionaron de manera emotiva a dicho suceso que se convirtió en trending topic en Twitter de manera sorpresiva.

Todo el fandom de DC en este momento al ver a Ezra Miller y Grant Gustin en #CrisisOnInfiniteEarths ⚡ pic.twitter.com/ekJMeZU546 — ⚡ B A T M A N ⚡ (@TuPincheBatman) January 15, 2020

Esto me acaba de volar la cabeza !!!

Ezra Miller en #CrisisOnInfiniteEarths no me lo puedo creer , eso si nadie se lo esperaba , bien jugado @DCComics tienes un multiverso en cómics , ahora lo haces en Live Action , eres grande pic.twitter.com/bob7na9MbD — Abraham Draven (@Ab_Drav) January 15, 2020