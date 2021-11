Flora Martínez encuentra inspiración en Frida Kahlo y Chavela Vargas

Flora Martínez hizo el papel de Rosario Tijeras en cine hace 16 años, su carrera como actriz le ha dado la oportunidad de participar en producciones internacionales como El Chema, que le han dado popularidad, pero también tiene una faceta como cantante con la que estrena Futuros perdidos.

La colombo-canadiense de 44 años asegura que las plataformas digitales le han reportado una cantidad considerable de escuchas desde México, razón por la que ahora prepara una presentación en el Lunario del Auditorio Nacional para el próximo año.

A la cultura mexicana la une su admiración por dos mujeres: la pintora Frida Kahlo y la cantante Chavela Vargas. Sobre la Kahlo escribió un monólogo que también protagoniza llamado Frida libre.

“Frida Kahlo me inspiró a ser actriz. Tengo una fascinación por ella desde chiquita, al conocerla en una obra ya no me despegué de ella. Me gusta por rebelde, sincera, sin ataduras, que se cuestiona a si misma hasta la médula, cuestiona hasta la forma de amar, ella inspira a las mujeres, ella fue una transgresora, una rebelde inspiradora para que las mujeres sigamos en la libertad. Hice un monólogo musical de Frida Kahlo, que espero llevar al Lunario”.

Flora llevaba años cantando covers al estilo electropop y jazz, destaca entre ellos su versión de Acá entre nos de Martín Urieta, pero ahora interpreta sus propias composiciones que hace en mancuerna con su esposo José Reinoso. Futuros perdidos es la segunda canción que presenta, antes estreno Me equivoqué otra vez. El ser solista le significa “tener voz propia e identidad en la música”, reconoce.

La cantautora es también admiradora de la música de Chavela Vargas que vivió en México. “La conocí desde muy joven, me impactó por su manera de interpretar tan única la música mexicana. Me robó el corazón desde pequeña”.

“Tanto Frida como Chavela, las dos son íconos con su arte y ejemplos de la vida. Chavela era la voz que me inspiraba a salir en cada escenario. Le hice un homenaje musical, interpreté sus canciones, conocí la relación con su parcero del alma José Alfredo Jiménez. Realmente son dos mujeres de libertad y rebeldía, la verdad ante todo sus almas me cautivan como sus entrañas que nos permiten ser nosotras mismas”, declaró en la charla.

Su visita programada para mediados de marzo del próximo año será la primera vez que Flora Martínez pise México para estar en un escenario de talla internacional .“Quiero compartir mi corazón y agradecer las escuchas de mis canciones que tengo reportadas desde México”.

La compositora e intérprete añade que su nueva canción Futuros perdidos, aborda la complicidad que muchas veces se siente en la incertidumbre que significa el futuro. “En el estribillo de mi composición pongo en evidencia que cuando nos unimos y estamos cerca, tenemos el tacto y abrazo el uno del otro, por lo que se disipan todos los miedos. Creo que eso es muy lindo como raza el poder reafirmarlo y sentirlo, y musicalmente tiene mucho flow la canción”.

Y ahonda, con “Futuros perdidos y con mi música intento llegar al corazón del público, dar esa paz y serenidad de sentir que pase lo que pase estamos bien y si estamos bien dentro de nosotros, es lo mejor”.