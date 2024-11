Rauw Alejandro combinó reguetón y salsa en el cierre del primer día del Flow Fest 2024

Con reguetón, salsa y mucho baile, Rauw Alejandro se presentó en el escenario principal del Flow Fest, poniendo fin a un primer día lleno de perreo, que reunió a 93 mil 988 personas.

El puertorriqueño apareció vestido con un traje gris, y bailando al ritmo de “Déjame entrar”. Conforme fue avanzando el show, el calor del perreo lo llevó a retirarse capas de ropa de su torso, hasta quedar con una camiseta sin mangas cuando sonó “Punto 40”.

La fiesta estaba en su punto máximo, pero a la media hora de iniciado su show, varias personas empezaron a abandonar el escenario para dirigirse con Anuel AA, quien iniciaba su show a las 12:30, aunque se retrasó al menos 40 minutos.

“¿Por qué se van si los quiero con todo el corazón?”, dijo el intérprete, quien continuó su repertorio con algunos temas de trap y de reguetón.

“Todo el que se sienta orgulloso de ser latino mano arriba. Les deseo lo mejor del mundo, que cumplan sus sueños”, expresó Rauw antes de despedirse con “Todo de ti”.

Sebastián Yatra da el toque romántico

El cantante colombiano Sebastian Yatra fue la antesala del cierre, presentando un show donde combinó sus temas urbanos con el pop, los cuales estuvieron acompañados por fuego y pirotecnia.

“Ya no tiene novio”, “Por perro”, “Sutra”, “Traicionera”, “Tacones rojos” y “No hay nadie más”, fueron algunas de las canciones que interpretó.

“Gracias México por esta noche tan chimba”, expresó. La sensualidad fue parte del show, pues el colombiano desataba suspiros cada vez que su camisa se levantaba un poco, dejando ver su trabajado abdomen.

Fallas de audio opacan presentación de Sean Paul

El jamaiquino se presentó en el escenario sorpresa, pero el inicio de su show se vio afectado por una falla que impidió que se escuchara la primera canción, y provocando que la gente iniciara una rechifla.

Los problemas se solucionaron justo a tiempo para escuchar temas como “Cheap Thrills”, “I'm Still In Love With You” y “Temperature”. “¡Gracias México!”, dijo en español al final de su participación.