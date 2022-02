Fonseca celebra 20 años de carrera y vive el presente gracias a la música

El cantautor colombiano Fonseca celebra 20 años de carrera con una gira que retomará en México. Su segundo concierto en el Auditorio Nacional, el próximo 17 de marzo (programado originalmente para septiembre del 2021), marcará una nueva etapa de su recorrido iniciado en Europa.

El autor de Háblame bajito, un tema junto al cubano Cimafunk que acaba de estrenar, no se regodea en glorias pasadas y tampoco piensa demasiado en el futuro.

“Para mí, la música tiene la particularidad de hacerte vivir el presente, si estás cantando, bailando, o en mi caso, creando, sólo piensas en este momento, en lo que está sonando. Lo que dice una canción te desconecta, obviamente te puede llevar a algún recuerdo, pero en su gran mayoría lo que haces, es vivir ese presente”, dice a El Sol de México quien próximamente lanzará un disco con temas que escribió en los últimos dos años.

A pesar de la pandemia, Fonseca no paró en los meses recientes. El año pasado tocó en 10 ciudades de Estados Unidos junto a Andrés Cepeda, como parte de la gira Compadres y en noviembre se presentó en otras 10 ciudades europeas; justo entonces, se enteró que a causa del pico de contagios en México, tenía que postergar su segunda cita en el Auditorio Nacional.

“Es demasiado importante para mí regresar a los escenarios de México y actuar por segunda vez en el Auditorio Nacional, es de esas medallas que se cuelga uno para el resto de la vida. Recuerdo que la primera vez que fui a la Ciudad de México, pasé frente al Auditorio Nacional y pensé ‘algún día voy a tocar ahí’. Así que regresar después de toda la locura que hemos vivido, significa todavía más para mí, estoy contando los días”.

El artista reconoce que si bien su carrera siguió en este tiempo, “siempre es muy dramático posponer un concierto, genera mucha ansiedad, nervios, el cambiar los planes de tantas personas, pero también con la pandemia aprendimos que cuando algo sale de control, no hay nada que hacer”, y promete que, gracias a la interacción con sus seguidores en redes, el repertorio de su concierto del 17 de marzo será especial: “Serán las canciones que quieren escuchar, con el filin del público, vivimos una época muy particular y será una noche de parranda inolvidable”.

Cimafunk estará en su concierto en México, así como otros invitados, que anunciará los días previos a la fecha. “Será la primera vez que cantemos en vivo Háblame bajito, un tema cien por ciento conciliador, de eso se trata. Tantos problemas se hubieran evitado, no sólo en las relaciones amorosas, sino políticas entre países, si se hablara un poquito más bajito, lo escribí antes de la pandemia, pero quisimos tomar tiempo para lanzarla en el momento indicado”.

Este festivo tema tiene un mensaje contundente, pero “con dulzura y alegría. Eso es el vallenato, que canta al despecho, pero de parranda, creo que esa combinación siempre genera algo diferente, sobre todo la melodía, suena a cliché, pero es cierto que la música es un lenguaje universal, ahora que estuvimos en Europa, tocando en Amsterdam, Frankfurt, Ginebra, donde no entienden el español, los vi gozándose el ritmo, la melodía, por más que no entendieran de qué tratan las canciones, o que yo intentara explicarles en inglés, tuvimos una conexión por medio de la música”.

Sin falsa modestia y también sin nostalgia, Fonseca admite, tras 20 años de carrera, “la historia que tengo que contar es increíblemente afortunada hasta el momento, hemos trabajado duro para estar acá, digo hemos, porque somos un equipo, hemos hecho temas que me gusta que siempre se recuerden y se canten, es un orgullo, como Te mando flores, que no puede faltar en cualquier escenario que me presente y me encanta pensar que lo que viene es más importante”.

Así promete que será su nuevo disco, que saldrá en el primer semestre de este año. “Es el mejor de mi carrera, sin duda, el tiempo en casa me ha dado la calma para elegir muy bien las canciones, no que antes no lo hiciera, pero el ritmo de los viajes me daba otro tipo de concentración y ahora tuve la oportunidad de vigilar cada palabra y su significado, cada melodía, el acompañamiento, estoy muy orgulloso de ese disco”, describe.