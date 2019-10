Fonseca le pone ritmo al éxito

Fonseca recuerda que desde que conoció México, uno de sus sueños era poder tener una presentación en el Auditorio Nacional, aún cuando todavía no conocía la fama en el país. Ahora, con cientos de seguidores mexicanos, el colombiano cumplirá su deseo en noviembre.

“Entiendo la responsabilidad por el peso que tiene ese escenario, pero al mismo tiempo agradezco este momento de la vida por seguir trabajando y por lograr algo como poder pararme ahí”, asegura el cantante en entrevista telefónica para El Sol de México.

El ya acreedor a cinco premios Grammy Latino, asegura que es un honor para él ser cuatro veces nominado por su último material discográfico Agustín, siendo esto para él una muestra de que lo que se hace con el corazón puede llegar lejos.

“Este es un álbum muy personal y familiar, tener esas dos nominaciones para el álbum y las dos nominaciones para Ven, que es la canción más personal que he escrito en toda mi carrera, significa mucho porque es como abrir mi corazón”, menciona el cantante.

Desde su debut en el 2002, Fonseca se ha caracterizado por la exploración de diversos géneros musicales, desde el ballenato hasta la mezcla de música ranchera y tangos. A 17 años de distancia , el crecimiento creativo del cantante es visible al mostrar la posibilidad de romper las barreras de los géneros y experimentar distintos sonidos.

“En mi caso la evolución musical que he tenido es como perder el miedo a aventarme y no encasillarme a que tengo que sonar de una manera u otra, sino hacer la música que me va naciendo y dejarla fluir. Creo que la música está ahí para divertirse, para gozar con ellas, y estoy siempre abierto a hacer más cosas”, explica.

Foto: Cortesía

Además, su relación con México va más allá de la relación con sus fans, pues considera que su música fue fuertemente influenciada por artistas como Vicente Fernández, Caifanes, y en la actualidad su disco cuenta con varias colaboraciones con artistas diversos, entre ellos los mexicanos Kinky con quien comparte créditos para la canción Que se vaya contigo, “todos los géneros musicales que existen en México siempre me han influenciado”, asevera.

Su relación con diversos cantantes nacionales es amplia, ha colaborado con artistas como Alejandro Fernández, Alejandra Guzmán y Paulina Rubio, que demuestra su estrecha relación con la música mexicana.

Fonseca, es parte del auge actual por el que atraviesa la música latina y se lo atañe a las grandes oportunidades que existen en la actualidad para mostrar la diversidad musical de cada país.

“La música se convirtió en un apellido para Latinoamérica y para Colombia, hoy en día el mundo nos reconoce por nuestra música y es algo de lo que nos sentimos muy orgullosos y que ha generado un patriotismo musical que nos ha impulsado, la escena hoy en día es más variada que nunca, es el momento de más géneros andando, es un momento en la historia en que los músicos hemos tenido más vitrinas para presentar nuestra música”, afirma.

Para el concierto en el Coloso de Reforma el próximo 9 de noviembre, Fonseca asegura tener muchas sorpresas guardadas, sin embargo, adelanta que se podrán escuchar los éxitos más importantes del colombiano, “desde Quemando flores pasando por Arroyito, Eres mi sueño, y la que presentamos ahora 1001 noches, tenemos preparado un montaje increíble”, finaliza.