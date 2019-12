Force Fest concluye a medias

Baja afluencia, retrasos en uno de los escenarios y la cancelación de varias bandas fue el resultado del Force Fest este domingo en el Parque Oceanía.

El escenario principal que tenía prevista la presentación de nueve bandas se redujo a sólo tres, debido a que el sábado algunas personas destruyeron parte del stage y algunos instrumentos ante la cancelación de Evanescence y Slipknot por una barricada rota.

La seguridad autorizó el acceso al Force Main Stage hasta las 16:37 horas, aunque había bandas como Midaz y Jet Jaguar que estaban programadas desde las 12:50 de la tarde, y cuyas actuaciones fueron canceladas sin explicación oficial. Exodus, In Flames y Rob Zombie, que era el acto estelar de la noche, se presentaron en los horarios que fueron reprogramados este domingo.

En dos de los tres escenarios alternos al principal hubo varios retrasos. Agrupaciones como Wasp o Acceptsaleron minutos después de las horas programadas; mientras que la presentación de Ghostemane llegó hasta casi una hora después del horario que se tenía previsto.

Aunque el Knot Fest registró una cifra de 55 mil asistentes, para el domingo el número se redujo a 25 mil, según cifras de la organización.

Entre el público se notaba la inquietud sobre lo que pudiera suceder en el día, pues muchos dudaban que la actuación de Rob Zombie fuera a realizarse como estaba programada.

Sin embargo, el estadounidense salió a escena en punto de las 23 horas. “México, lamento lo que ocurrió anoche, espero que no estén cansados”, dijo el cantante en referencia a los desmanes del Knot Fest, tras abrir su concierto con Dead city radio and the new Gods of Supertown.

“Escuché lo que pasó anoche y dije ‘¡Mierda! Pero es bueno estar aquí, verlos a todos, un público tan sexy. Los veo a todos vestidos en sus finas ropas negras, con sus playeras de heavy metal. Muestren sus movimientos, hijos de puta”, gritó Rob Zombie frente al público que lo recibió con gran energía.

Una producción que incluyó varias pantallas sobre el escenario, pelotas de colores, un juego de luces y un monstruo gigante que apareció durante el concierto, fueron algunos de los elementos que nutrieron el show de Rob Zombie, quien con energía, mientras brincaba de un lado a otro, cantaba temas como Pussyliquor, Superbeast o hacía covers de EnterSandmand, de Metallica.

Bandas denuncian malos tratos

Algunas agrupaciones mexicanas como Obesity, Kaizan y Jet Jaguar denunciaron que sus actuaciones fueron canceladas o con baja afluencia debido a la mala organización de Live Talent, empresa encargada del Knot Fest Meets Force Fest.

Jet Jaguar expresó su inconformidad en un video en redes sociales, pues su presentación no se pudo realizar.

“Nosotros llegamos al venue desde muy temprano, y ya cambiados, nos enteramos que no íbamos a estar en el cartel. Esperamos y abogamos pata ofrecerles el show que ustedes estaba esperando. No es justo que nos humillen, nos pisoteen y se rían de nuestro trabajo; no es justo”.

Obesity informó la cancelación de su show en redes sociales, luego de estar “sin respuesta alguna más de 5 horas esperando en el stage, y sin ser contemplados en la nueva logística” del festival Force Fest. Asimismo, Kaizan compartió en un video que tocaron ante 20 personas este sábado porque las puertas del Parque Oceanía abrieron muy tarde.

Sobre esta situación, Javier Castañeda, director de Live Talent, comentó brevemente que “desgraciadamente tuvieron que cancelar, nos da mucha tristeza con ellas, pero tuvieron que cancelar”, sin dar alguna explicación más a fondo.