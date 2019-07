[Foto] Así luce Beyoncé y demás elenco del live action de El Rey León

Disney sorprendió hoy a sus seguidores al revelar una foto del elenco de la película live action de El Rey León.

Por medio de su cuenta de Twitter, Disney publicó la imagen donde aparecen todos sus protagonistas incluyendo a Beyonce, quien interpreta a Nala y a Donald Glover, quien será Simba.

The cast of #TheLionKing. The king arrives in theatres next Friday, July 19. pic.twitter.com/LWF8ovbSmT — The Lion King (@disneylionking) 8 de julio de 2019

En la instantánea también podemos ver a John Oliver (Zazu), Seth Rogen (Pumba), Billy Eichner (Timón), Chiwetel Ejiofor (Scar), Alfre Woodard (Sarabi), Eric André (Azizi), Florence Kasumba (Shenzi), Keegan-Michael Key (Kamari), JD McCrary (joven Simba) y Shahadi Wright (joven Nala).

Todos ellos son los encargados de dar vida a una de las historias más famosas y más esperadas del mundo Disney para este año en formato live action.

La cinta, dirigida por Jon Favreau, se estrenará el próximo 19 de julio.