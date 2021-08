Cómo hemos cambiado: aquí el antes y después de los protagonistas de iCarly

Diez años han pasado desde que vimos al elenco de la serie iCarly disfrutar de sus ya clásicas aventuras pero hoy la historia se renueva gracias a Paramount+, que estrenó en Latinamerica estreno este sábado la nueva versión de la serie.

Sí el regreso de iCarly fuera poco, su protagonista Miranda Cosgrove confirmó para sorpresa de sus seguidores, que habrá una segunda temporada, es por ello que aquí te mostramos el antes y después del elenco que conquistó a toda una generación del 2007 al 2012 en el programa de Nichelodeon.

¿Qué fue de Miranda Cosgrove tras iCarly?

La actriz confirmó que habrá una segunda temporada de la renovada iCarly para Paramount+. | Foto Especial

Después de que "iCarly" terminara en 2012, Cosgrove asistió a la Universidad del Sur de California para terminar sus estudios superiores, sin embargo, continuó su trabajo para la saga de "Despicable Me" (Mi Villano Favorito).

Posteriormente, apareció en la serie de comedia de NBC "Crowded", en la película de terror "The Intruders" (2015), además de un papel en "North Hollywood", una película sobre convertirse en una patinadora profesional, y una aparición especial en un episodio de "The Goldberg" de ABC.

Nathan Kress salió en Netflix

El actor se está de nueva cuenta en la serie renovada de iCarly. | Foto: Especial

Tras el final de la serie, Kress repitió su papel de Freddie Benson en un episodio de "Sam and Cat", luego en 2014 apareció en algunas películas como "Into the Storm" (2014) y prestó su voz varios proyectos de "Star Wars".

Sin embargo, sus trabajos más recientes han sido en "Alive in Denver" de Fullscreen y "Pinky Malinky" para Netflix.

Jerry Trainor trabajó para Disney Channel

Jerry Trainor interpreta al hermano de Carly, Spencer Shay. | Foto: Especial

Tras interpretar al hermano mayor de Carly, Jerry Trainor protagonizo el programa "Wendell and Vinnie" y apareció en "No Good Nick" de Netflix y en un episodio de "Bunk'd" de Disney Channel.

Noah Munck, actor y músico

Noah Munck interpreta a Gibby en iCarly. | Foto: Especial

Después de "iCarly", Noah repitió su papel como Gibby en un episodio de "Sam and Cat" para después protagonizar la exitosa comedia de ABC "The Goldbergs" como Rob Smith en 2014.

Sin embargo, la actuación no es su única pasión pues Munck también ha producido música electrónica bajo los alias NoxiK y SADWORLDBEATS.

Jennette McCurdy trabajó como directora

Jennette McCurdy no regresará con su personaje de Sam Puckett. | Foto: Especial

Aunque el personaje de Sam no regresará para este reencuentro, no podemos olvidarnos de Jennette McCurdy, quien después de iCarly tuvo su propia serie "Sam and Cat", que pese a su corto también fue como recordar los buenos tiempos que tuvo con Carly.

El programa se emitió de 2013 a 2014 y fue en 2015 cuando McCurdy comenzó a protagonizar la serie canadiense de ciencia ficción "Between".

Posteriormente, escribió y dirigió el cortometraje "Kenny" (2018) y a principios de este año, presentó su programa de comedia trágica "I'm Glad My Mom Died" en Los Ángeles.

