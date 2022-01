Fran aprovecha la pandemia para renovarse

Fran se describe a sí mismo como “un artista de pandemia”. Y es que su proyecto musical comenzó en noviembre de 2019, cuatro meses antes de que la llegada del Covid detuviera todas las posibilidades de realizar una presentación en vivo.

Más que tomarlo por un lado negativo, el cantante –cuyo nombre real es Michel Cervantes –aprovechó para renovar el proyecto musical que lanzó originalmente con su colega Héctor Garciacésar.

“Fue un proceso divertido, porque a pesar de que hubo momentos buenos o malos, creo que pasaron cosas que me ayudaron a tener la madurez de saber cómo hacerlo. Y al final creo que lo resumí el año pasado con el álbum que estoy preparando”, dice en entrevista con El Sol de México.

Ahora en una etapa como solista, Fran busca transmitir al público toda la actitud y energía que le caracterizan como persona, y que ha tratado de retratar en canciones como Sempiterno, Icónicos y Contigo, que han sido parte de sus inicios musicales.

“Algo que trato de mantener y que me caracteriza la parte romántica, apasionada, sentimental y expresiva. Para mí las canciones son importantes y mucho más lo que dicen”, comparte.

Esta evolución lo ha llevado a preparar un show en el Foro Del Tejedor que ofrecerá este domingo a las 19:00 horas, tanto de manera presencial como en formato streaming para sus seguidores.

“La última vez que estuve frente a un público fue en Pa’l Norte (en noviembre del año pasado) y estuvo chido por fin tocar frente a toda la gente. Pero ahorita es mi show, no hay límite de tiempo ni de rolas. Así que estoy muy emocionado. Este show va a tener mucho de mí porque además voy a tener de invitado a Juan Solo”.

Este concierto tendrá algunos “spoilers”, pues Fran adelantará temas que forman parte del que será su primer disco en solitario. Se trata de un álbum donde el intérprete desarrolla un concepto del amor, mismo que ahora con la velocidad en las redes sociales se ha trastocado de manera negativa.

“Siento que ha cambiado mucho su intensidad, en los detalles, se ha vuelto algo material, más superficial”, afirma.

Esta inquietud por exponer su versión del amor llegó cuando escuchaba Aquí abajo, canción original de Christian Nodal. “Es una canción que dice que ahora ya todos son infieles y que antes la gente solía fijarse en algo especial. Eso me brincó porque yo siempre he sido una persona que ve el amor como algo positivo ya que afortunadamente no he tenido malas experiencias”.

El álbum que presentará Fran es una colección de canciones que narran la historia de un poeta enamorado, “que pierde su corazón en un mundo donde el amor ya se vuelve superficial y material. Él está tratando de encontrar a esa otra persona que esté completa y que tenga esa emoción”.

Fran planea lanzar este disco en los próximos meses, además de continuar su plan para las siguientes presentaciones.