Franz Ferdinand enciende el Frontón México: no tienen idea de lo felices que somos viéndolos

Con un concierto lleno de éxitos, Franz Ferdinand brindó una noche de ensueño para sus fans mexicanos que asistieron al Frontón México, donde los de Glasgow, Escocia, completaron una serie de presentaciones en la Ciudad de México, luego de abrirle a The Killers en el Estadio GNP.

Con lo que significa haber figurado en la escena del rock por más de 20 años, Franz Ferdinand se presentó con una alineación diferente a la de su fundación, compuesta por su líder y vocalista Alex Kapranos, Bob Hardy en el bajo, Julian Corrie en la guitarra y teclados, Dino Bardot en la guitarra y finalmente Audrey Tait en la batería.

"Buenas noches, México, somos Franz Ferdinand", dijo en español Kapranos, después de abrir el setlist con “The Doctor”.

No tienen idea de lo felices que somos viéndolos. Se ven increíbles esta noche

El cantante siguió con más palabras de amor al público mexicano: "Es una noche especial para nosotros porque sabemos que tenemos fans en todo el mundo, tenemos fans, súper fans… y luego súper súper fans, los conocemos".

Foto: Liliana Estrada / Cortesía Ocesa

“Evil Eye”, “No You Girls” y el éxito del álbum debut de la banda “The Dark ofthe Matinée” siguieron el espectáculo, en el que los músicos deslumbraron con su talento. Haciendo suyo el escenario, bailando de un lado a otro, Kapranos siguió cantando la letra de “Build It Up”.

Con el público encendido en una atmósfera construida en un recinto que permite la cercanía de la banda y la audiencia, Franz Ferdinand hizo una breve pausa en la que Kapranos recibió de las manos de un fan un poster de la portada del disco “You Could Have It So Much Better”, intervenida con detalles de la bandera de México.

@Franz_Ferdinand esta noche en el Frontón México 💥💥 pic.twitter.com/NUgTJMd9Ch — Ocesa Total (@ocesa_total) October 11, 2024

Después de agradecer por este gesto y de mostrar al público la ilustración, levantándola, el cantante siguió con “Do You WantTo” y “Hooked”.

“Bar Lonely” y “Jacqueline” no permitieron que la energía bajara en ningún momento, especialmente la última de ellas, la cual fue coreada desde las primeras líneas de su encantador comienzo: “Jacqueline was seventeen, working on a desk”.

Los fans más pasionales de Franz Ferdinand, que habían asistido especialmente para escuchar en vivo los clásicos del repertorio, obtuvieron su recompensa con “Michael”, “Love Illumination”, “Take Me Out”, “Ulysses” y “Outsiders”.

Los tqm Franz Ferdinand ✨️💖 pic.twitter.com/xJuIU8ilJC — 𝔸𝕣𝕥𝕦𝕣𝕠 𝔻𝕒𝕣𝕜𝕠 (@camaracompadre) October 11, 2024

Aplausos, gritos de emoción y halagos para la banda fueron constantes en el lapso en el que salieron del escenario, para después regresar con un encore que dejó satisfechos a todos.

“Audacious”, “The Birds” y especialmente “This Fire”, la última canción de la noche, tocada mientras el escenario se iluminó en color rojo, marcaron el final del espectáculo, en el que Kapranos se permitió brillar tocando su guitarra por detrás de su cabeza.

Después de conquistar el Frontón México, Franz Ferdinand llegará al Festival Pulso GNP en Querétaro este 12 de octubre. De igual forma, la banda alista su próximo álbum de estudio “The Human Fear”, el cual se estrenará el 10 de enero de 2025.