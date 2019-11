Franz Ferdinand y Travis ponen ritmo al Corona Capital

El rock escocés de Franz Ferdinand tomó el escenario principal del Corona Capital la noche de este sábado. La banda fue uno de los actos principales de la décima edición de este festival que reunió a 95 mil asistentes durante su primera jornada.

La banda, que este año cumplió 15 años desde el lanzamiento de su álbum debut, abrió su presentación con No You Girls y The Dark of the Matinée, poniendo a mover los cuerpos de los asistentes al ritmo de las guitarras y el bajo.

“Gracias México. Somos Franz Ferdinand, ¿cómo están, cabrones?”, dijo la banda totalmente en español para dar la bienvenida a su público, quienes a pesar de la gran cantidad de gente cantaron y tomaron videos o fotos desde sus celulares en todo momento.

Gracias a Do you Want to, la multitud en la parte trasera pegó un brinco general y algunos vasos de cerveza volaron por los aires. La agrupación recorrió algunos de sus éxitos como Take me out Walk Away y Evil Eye. Y en medio de un “Gracias México, Corona Capital”, la banda dijo adiós con This Fire.

Por su parte, Travis salió nueve minutos después de su hora programada. Pero al tumulto que se congregó en el escenario Corona Light no pareció importarle cuando a las 19:19 horas la banda escocesa apareció frente a una manta con el logo de la banda para interpretar Side, perteneciente a su álbum The Invisible Band, lanzado en 2001.

“Hola México. Es bueno estar de vuelta”, dijo Fran Healy, vocalista del grupo, quien lució un overol rojo que combinó con una gorra del mismo tono. “Hemos venido a su país por 16 años. Algunos en el público aquí ni siquiera tienen esa edad”, bromeó el intérprete más tarde.

Con Closer y una versión acústica de Flowers in the window, la agrupación escocesa puso el toque romántico a la noche, causando que algunas parejitas se abrazaran o alzaran los brazos para ondearlos al ritmo de la música. Después el público les cantó un “olé, olé, olé”, a lo que el grupo agregó música con emoción.

“Cuando pienso en México, pienso en sus voces, en su canto. Solo hay otro lugar en el mundo que me recuerda eso, es Glasgow, mi ciudad. Por eso es que quiero dedicarles la siguiente canción a todos ustedes”, dijo el músico antes de interpretar Sing y causar un breve suspiro entre todos.

Travis siguió su presentación con Why does it always rain on me?, donde pidió al público dar unos pequeños saltos, solicitud que fue respondida de inmediato. La banda se despidió con Turn, luego de 50 minutos de show.