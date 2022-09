Freddie Mercury cobra vida con el tributo de God save the Queen

Bajo una iluminación roja y los aplausos del público, Freddie Mercury volvió a la vida a través de la interpretación de Pablo Padin, líder del grupo tributo God save the Queen, quienes se presentaron en la Arena Ciudad de México.

El show arrancó con Tie your mother down, Now I'm here, Underpressure, Play the game y Another one bites the dust. Con un tono de voz casi idéntico al del fallecido Mercury, emuló el famoso "Eeeeeoooo" que él acostumbraba en sus conciertos.

Pablo desató suspiros, y uno que otro chiflido, al despojarse de la chamarra roja que portaba, quedándose únicamente con una camisa sin manga, antes de interpretar Killer queen.

Foto: Omar Flores | El Sol de México

Aunque no intercambió palabras con su público, parecía mantener una conversación a través de la música, pues cada sonido que hacían, era repetido por los presentes, y todos reaccionaban ante sus movimientos de baile casi idénticos a los de Mercury.

El repertorio siguió con temas como Bicycle race, Who wants to live forever, I was born to love you y Save me.

"Buenas noches México, ¿cómo están?", dijo Francisco Calgaro, quien ocupa en lugar de Brian May. "Queremos que canten la siguiente canción con nosotros", agregó, antes de tocar Love of my life.

"Brian, Brian, Brian", gritaban los fans, mientras el músico hacía un solo de guitarra.

🎤🎶 Freddie Mercury "volvió" a la vida gracias al grupo tributo God save the Queen, que se presentó esta noche en la Arena Ciudad de México.



📹 Belén Eligio pic.twitter.com/t5XwRc0Arx — El Sol de México (@elsolde_mexico) September 10, 2022 🎶🎤 No podía faltar We are the Champions en el show de God save the Queen en la Arena CDMX.



📹 Belén Eligio pic.twitter.com/FeyqNQ8CEh — El Sol de México (@elsolde_mexico) September 10, 2022

Tocó turno a una de las canciones más icónicas de Queen, Somebody to love, que desde los primeros acordes hizo que la mayoría de los presentes se pusieran de pie, y la cantaran con todas sus fuerzas.

Un solo de guitarra preparó a la audiencia para la siguiente parte del show que arrancó con The show must go on y Radio Gaga.

Recreando otro de los looks icónicos de Freddie Mercury, Pablo reapareció portando una chaqueta amarillo brillante que la abrió hasta que Crazy little thing called love y Bohemian Rhapsody lo hizo entrar en calor.

Foto: Omar Flores | El Sol de México

Vestido con el famoso atuendo del video I want to break free, regresó para abrir el encore con dicha canción, y continuó con We will rock you, We are the champions y God save the Queen.

"Muchas gracias, y muchas gracias por venir. Buenas noches a todos", dijo, y procedió a despedirse con I want it all.