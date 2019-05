Mi mamá me ha tratado como basura: Frida Sofía a Alejandra Guzman

La polémica entre Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía sigue, luego de que el pasado 10 de mayo, en plena celebrada del Día de la Madre, la nieta de Silvia Pinal compartió una imagen que causó polémica debido a que lejos de felicitar a su mamá, la imagen decía:“Endereza tu vida por el bien de tus hijos, sus mentes son frágiles y sus emociones son profundas. No destruyan con palabras su mentalidad”.

Tras las declaraciones de Frida Sofía, Alejandra Guzmán dejó entrever que sí se encuentra distanciada de si hija y reveló que no había tenido contacto alguno y que festejó el Día de las Madres sin ninguna felicitación de Frida.

"No me ha llamado, pero bueno, la quiero, la amo y donde quiera que esté le mando besos”, dijo la cantante.

Pero la polémica no quedó ahí, ahora la primogénita de La Guzmán asegura que sufrió maltrato cuando era niña. “Crecí sola con Carlos, el señor que cuidó de la casa al igual que mi nana Tere Q.E.D…. de ahí me tocó puras señoras que robaban cosas y hasta me pegaban en las plantas de los pies para que cuando me quejara no se me viera”, relató Frida Sofía en una nueva publicación en su cuenta de Instagram.