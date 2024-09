"Friends" cumple 30 años: lanzan una subasta y un maratón con 30 de sus mejores capítulos

Friends fue una serie muy querida durante la época de los noventa desde que su primer capítulo “‘The Pilot” se estrenó el 22 de septiembre de 1994.

La historia, protagonizada por Ross Geller, Rachel Green, Joey Tribbiani, Phoebe Buffay, Chandler Bing y Mónica Geller conquistó a millones de personas que se identificaron con el grupo de seis mejores amigos que comparten un sinfín de experiencias en una parte crucial de su vida entre los 20 y 30 años.

El romance, las decisiones profesionales, la búsqueda de la independencia económica y la comedia hicieron la mezcla perfecta para que la serie de televisión tuviera 10 temporadas con 236 episodios en total.

Gossip [Entrevista] Friends mantiene vivo el recuerdo de Matthew Perry: Lisa Kudrow

Friends subasta prendas y objetos de los personajes

Para celebrar las tres décadas de Friends, el próximo lunes 23 de septiembre, se realizará una subasta en Julien ‘s Studios y en la página Julien’s Auctions donde habrá muchos objetos como ropa y muebles que utilizaron los amigos y sus invitados especiales.

El “Friends: The One With the 30th Anniversary Auction” pondrá a la venta muebles que Ross usaba en su departamento, artículos de la cafetería favorita de los personajes, Central Perk.

Algo que también marcó un estilo al inicio del milenio fueron varias prendas utilizadas por los actores, por lo que si estás interesado en alguna de ellas podríamos comprar las siguientes:

Lee más: De la "reina de la ketamina" al asistente de Matthew Perry: quiénes son los detenidos por su muerte

Un suéter gris de cuello alto que Rachel usó en el capítulo “El de la verdad sobre Londres”, de la temporada 7, su precio está estimado entre mil y mil 500 dólares

usó en el capítulo “El de la verdad sobre Londres”, de la temporada 7, su precio está estimado entre mil y mil 500 dólares Un abrigo de jean azul con piel sintética de Phoebe que utilizó en “El del premio de Joey”, su precio oscila entre mil y mil 500 dólares

Un suéter estilo polo de cachemira verde azulado de Chandler del capítulo “El del armado navideño”

del capítulo “El del armado navideño” Un top marrón de Mónica que usó en el episodio “El del atraco”

Una camisa azul de manga larga de Ross con dos aberturas laterales que utilizó en “El del trabajo de tetas”

con dos aberturas laterales que utilizó en “El del trabajo de tetas” Una camisa marrón con rayas y de manga corta que usó Joey en el episodio “El del beso de Joey y Rachel”

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Julien's Auctions (@juliens_auctions)

Celebran a Friends con los 30 mejores capítulos de la serie

Friends tiene muchos episodios que sin duda se quedaron en la memoria de sus fanáticos, es por eso que el canal Warner Channel transmitirá este 22 de septiembre un maratón con una selección de los 30 mejores capítulos de la serie, este canal lo puedes encontrar en la televisión de paga.

Entre los momentos más queridos por el público se encuentran “La boda de Ross”, “Todas la promesas”, “Todos se enteran” y “El de el rumor”, de acuerdo con Spinof.

La última vez que Matt LeBlanc, Lisa Kudrow, Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer y Matthew Perry estuvieron juntos fue en 2021, cuando se reunieron para una transmisión en vivo organizada por HBO Max donde los actores recordaron momentos entrañables de la serie.

En octubre de 2023, la muerte inesperada de Matthew Perry fue un golpe emocional para el elenco que durante años mantuvo su amistad de cerca.