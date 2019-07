¡Friends deja Netflix! Aquí la nueva plataforma dónde se podrá ver la serie

La popular serie Friends, que protagonizó Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer en los años 90, se mudará de plataforma para 2020.

Considerado uno de las mejores sitcoms en la historia de la televisión, el programa llegará al catálogo de HBO Max, el nuevo servicio de streaming de WarnerMedia, esto, en Estados Unidos.

Fue en 2018 cuando comenzaron a surgir los rumores de que Friends dejaría de estar disponible en Netflix, la cual declaró que al menos durante 2019, sus suscriptores podrían seguir disfrutando de las aventuras y desventuras del grupo de amigos conformado por “Rachel”, “Monica”, “Phoebe”, “Joey”, “Chandler” y “Ross”.

El servicio contará con los “derechos de transmisión exclusivos en el lanzamiento de los 236 episodios de Friends, uno de los mayores éxitos de la televisión y de la transmisión”, anunció la compañía de medios y entretenimiento a través de un comunicado.

Netflix, por su parte, a través de su cuenta oficial, se despidió de la serie: “Lamentamos ver a Friends irse al servicio de streaming de Warner a principios de 2020 (en los Estados Unidos). Gracias por los recuerdos, pandilla”.

The One Where We Have To Say Goodbye.



We’re sorry to see Friends go to Warner's streaming service at the beginning of 2020 (in The US). Thanks for the memories, gang ☕ — Netflix US (@netflix) 9 de julio de 2019

La serie, creada y producida por Marta Kauffman y David Crane, se estrenó en 1994 y tras 10 temporadas, su último capítulo se transmitió en 2004. Los buenos y malos momentos del grupo de amigos de Nueva York, conquistaron a millones de televidentes, que con cada episodio aprendían más sobre la amistad.