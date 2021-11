Fue como volver a la vida: Tony Balardi tras participar en MasterChef Celebrity

“Estar aquí para mí ha sido volver a nacer, ha sido volver a vivir, encontrar reales y auténticos amigos, los quiero mucho y les agradezco mucho”, declaró Tony Balardi, el onceavo de los expulsados del reality culinario MasterChef Celebrity México 2021.

Abrazando el logotipo de la cocina más famosa mexicana precisa: “No me quiero ir…”. Y sin embargo, al oír los gritos de despedida de sus compañeros en el balcón, les expresa la gran verdad para los siguientes eliminados: “No se preocupen, que esta puerta les espera a todos, ¡los amo a todos!”.

Gossip Honran a los fieles difuntos en MasterChef Celebrity

Fue de labios de la chef Betty que oyó su nombre para dejar la cocina y el mandil negro del tercer reto de eliminación cuando estaba la decisión entre él y Mauricio Islas, de cuyos platillos explica la juez: “El reto era un plato que cumpliera con dos cualidades, que fuera estéticamente bello para poderle tomar una fotografía y subirla a redes sociales y la segunda cualidad es el buen sabor.

“Partiendo de ese punto, les digo Mau y Tony, las dos proteínas tenían la cocción necesaria, las dos guarniciones ricas y las dos salsas tenían errores”.

En la semana 12 de transmisiones, Tony Balardi perdió la batalla culinaria y lo acepta: “Hoy me voy de la cocina de MasterChef y me voy muy contento, muy agradecido para mí, ha sido un sueño. Me deja el ser auténtico, el mejor en lo que sea, ser entregado y ser feliz, porque he disfrutado lo que he hecho”.

El chef Joserra lo despidió con la voz entrecortada: “¿Todo bien? Sí te voy a extrañar. Yo sí te voy a extrañar mucho. Me gustaba mucho platicar contigo cuando estabas cocinando. Te tomé mucho cariño. Como persona, eres alguien que no la ha tenido fácil. Aprendí mucho de ti, de lo que has vivido, en verdad muchas gracias por las enseñanzas y la buena onda".

En la emisión, se incorporaron Paco y David, que estuvieron ausentes por el Covid-19, y aún Paty Navidad fue reemplazada por Bebeshita y la periodista Matilde Obregón suplió a Aida Cuevas.

De los 10 concursantes que tenían que estar en el reality en la semana 12, estuvo ausente Laura Zapata por que tuvo que atender a su abuelita Eva Mange quien sufrió una caída. Continúan en la competencia Paco, David, Aristeo, Stephanie, Mauricio, Germán, Laura Zapata, Bebeshita cubriendo a Paty Navidad y Matilde a Aida Cuevas. Cada viernes a las 19:30 horas por Azteca Uno (canal 1.1).