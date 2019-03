Fue realmente embarazoso: Danny Boyle sobre su salida de James Bond

Casi un año después de su salida del proyecto, Danny Boyle ha explicado los motivos por los que dejó la nueva película de James Bond. El director, que abandonó el pasado agosto la vigésimo quinta entrega protagonizada por el agente secreto alegando diferencias creativas, y ha hecho sus primeras declaraciones: "Fue realmente embarazoso".



En una conversación con Empire, Boyle dijo que el guión que estaba escribiendo junto a John Hodge, co-autor de Trainspotting, "no estaba terminado, pero podría haber sido realmente bueno".

El realizador de Steve Jobs o Slumdog Millionaire añadió que no estaba resentido sobre su salida del proyecto, así como con el nuevo director.



Tras la salida de Boyle y la confirmación de Cari Joji Fukunaga (Beast of No Nation, True Detective) como nuevo director, la nueva entrega de James Bond sigue sin título oficial, aunque filtraciones indican que la película podría llamarse Eclipse.



Estábamos trabajando muy, muy bien, pero no querían seguir ese camino con nosotros", continuó. Así que decidimos dejar el proyecto, y sería injusto decir lo que fue, porque no sé qué quiere hacer Cary. Recibí un mensaje suyo muy agradable, y le deseé lo mejor.



Rami Malek, reciente ganador del Oscar por Bohemian Rhapsody, se encuentra negociando su posible papel como villano de la película. Por su parte, Billy Magnussen (Velvet Buszzsaw) interpretaría un operativo de la CIA en la nueva película del agente secreto, al que dará vida por última vez Daniel Craig.



La producción de la película comenzará esta primavera, que tiene como fecha de estreno previsto el 8 de abril de 2020. Mientras tanto, Boyle prepara el estreno de su nuevo filme, Yesterday, una comedia musical que llegará a los cines españoles el próximo 14 de junio.