María Gabriela de Faria y Michel Duval logran superar los estereotipos

“Eres demasiado latina” o “Eres demasiado mexicano” fueron algunos de los comentarios que María Gabriela de Faria y Michel Duval, respectivamente, encontraron durante muchas de las audiciones que ambos realizaron en Estados Unidos para poder formar parte de una producción en Hollywood.

Ambos actores lograron sortear estos rechazos y encontrar en María Salazar y Chico, sus personajes en la serie Deadly class, la oportunidad que habían buscado desde hacía tiempo. “Todo esto ha sido muy difícil. Yo me mudé a Los Angeles hace muchos años, hice muchas audiciones y obtuve muchos rechazos: ‘Eres muy latina’, ‘Eres muy chaparra’, ‘Tienes mucho acento’ o ‘Tienes no tienes el acento suficiente’ eran cosas que me decían”, recuerda la actriz venezolana que se popularizó años atrás por su trabajo en Isa TKM.

El caso para Michel Duval no es distinto, el hijo de Consuelo Duval recuerda que en sus audiciones siempre le decían que no se veía lo suficiente mexicano o lo suficiente estadounidense. “También me decían: ‘No es tu momento’. Es algo que se me repetía mucho y que se me quedó grabado, y eso me enojaba mucho. Pero eventualmente el momento llegó y lo aproveché”, recuerda el actor que participó en la serie Señora acero.

Sin embargo, una serie como Deadly class ha permitido que estos dos actores exploten sus dotes histriónicos llevando el cómic homónimo a esta serie que esta noche llega a su final de temporada por FX. “(Uno de los aciertos de esta producción es que tiene) un cast muy diverso, nosotros somos latinos, hay latinos de verdad, no es que contrataron a algún estadounidense para hacerla de uno. Pero no es que hayan querido hacer al elenco así, sino que Rick Rimender –creador del cómic– ve así de diverso su mundo”.

Deadly class se ubica en una escuela privada de élite, en la que familias de criminales mandan a estudiar a sus hijos para continuar su legado. “Creo que es una serie muy humana, la escritura es muy humana, basada en muchas cosas de vida real del escritor, alteradas en un mundo muy loco, pero en verdad es un mundo real y la gente lo siente y conecta”, destaca Duval.

“Es muy atractivo pasar un cómic a la televisión, es un cómic en un mundo amplificado que no es el nuestro, que toma temas reales como es el amor, la venganza, la traición, pero también el sentirte abandonado, o simplemente que no perteneces a algún lado, que es algo que nos pasa a todos en este momento”, agrega De Faria.