Gabriel Retes celebra medio siglo de ser un creador poco convencional

Rodeado de decenas de jóvenes en el Instituto Politécnico Nacional, el actor y director Gabriel Retes se presentó en el auditorio del Centro Cultural Jaime Torres Bodet en Zacatenco, donde brindó una conferencia magistral, presentó su libro Los Retos de Retes y estrenó su más reciente película donde actúa y dirige, La Revolución y los artistas, que toca el tema de la postrevolución Mexicana de 1910 y los intelectuales del país en su búsqueda de crear un plan educativo para México.



Nacido en el teatro, Retes se ha convertido en uno de los defensores más feroces de la industria del cine mexicano y recuerda sus inicios en esta profesión, “mis primeras películas como director fueron Chin chin el teporocho, Flores de papel y Un Nuevo mundo, todas estas fueron a festivales de cine internacional con premios, pero aquí me tocó los años donde era el dedazo y en el cine se proyectaban las cintas de ficheras, años muy duros para conseguir apoyo”, recuerda Retes.

Convencido de que su cine nunca fue convencional o dentro de las vías de lo comercial, aceptó que en los últimos 25 años las puertas para un mejor espacio de exhibición parecen imposibles, “el Tratado de Libre Comercio firmado a inicios de los años noventa nos pegó durísimo, nos acortaron los tiempos y las salas para exhibición, en aquel tiempo no importó mucho, pues los cines eran de dos mil quinientas a tres mil butacas y si tenías un estreno más o menos bueno sobrevivías, pero ahora que las salas no pasan de 120 lugares no te dan chance de reponerte económicamente”.

Con cerca de 30 películas en su haber, Retes aceptó que es un número corto para 50 años de carrera, “sí es cierto, pueden ser pocas, pero yo soy cineasta, no peliculero”, respondió categóricamente.

Sobre el futuro, aceptó que las cosas son distintas ahora y él creció y disfrutó el cine que se hacía antes, “a mí me gusta sentarme y vivir emociones distintas por dos horas cuando veo una película, ahora la modalidad es otra, pues se ven los estrenos en los teléfonos celulares y para mí el impacto no es el mismo”, respondió el creador de éxitos como El Bulto, Bienvenido, Welcome y La Ciudad al Desnudo, sin duda, las tres películas más exitosas y taquilleras del cineasta.