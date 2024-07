Gabriel Soto comparte video para confirmar su estado de salud

En un video que grabó desde su casa, el actor Gabriel Soto confirma que se encuentra en buen estado de salud, aunque permanecerá un par de días más en reposo y espera retomar sus actividades laborales el próximo fin de semana.

El histrión publicó una historia en su cuenta de Instagram para informar a sus seguidores que ya se encuentra mejor de salud y aprovechó para agradecer el apoyo recibido en esos momentos.

“Quería grabarles este video para darles las gracias de todo corazón a toda la gente por sus muestras de cariño, su preocupación, sus buenos mensajes y buena energía”, comentó Soto en los clips.

“Me fui a urgencias, afortunadamente me hicieron todos los estudios necesarios y me canalizaron, me pusieron los medicamentos que necesitaba y quiero decirles que ya estoy en casa, bien”, agregó.

El protagonista de melodramas como “Caer en tentación” (2017) o “Mi camino es amarte” (2022) agradeció también a su productor Gerardo Quiroz por la ayuda y la comprensión ante su ausencia en la obra “El precio de la fama”, obra que coestelariza con Cecilia Galliano.

“Quiero ofrecer una disculpa al público por no haber podido asistir, a la gente que pagó un boleto para ir al teatro, por ir a vernos, esto se salió de mis manos, estaba con todas las ganas de ir, pero los médicos no me dejaron”, informó.

“Gracias a todos por su cariño, me siento totalmente bendecido por tantas muestras de amistad, de preocupación y buenas vibras, nos veremos el siguiente fin de semana, que Dios los bendiga siempre”, sostuvo.

El actor presentó un cuadro de hipertensión arterial alto (170/111), lo que le derivó un fuerte dolor de pecho, falta de aire y vómito. Bajo la recomendación médica, Soto acudió a urgencias para checar sus signos vitales y que lo estabilizaran.