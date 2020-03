Gael García y Mariana di Girolamo ejercen su derecho a elegir en "Ema"

La danza y el fuego son dos elementos clave en la nueva cinta de Pablo Larraín. Ema, nombre del personaje interpretado por Mariana di Girolamo y que también da título al filme, es una mujer que vive el duro proceso de desapego cuando ella y su pareja, Gastón (Gael García) renuncian a seguir criando a su hijo adoptivo al darse cuenta que son incapaces de cuidarlo.

Ella, integrante de una compañía de danza comandada por su esposo 20 años mayor, comienza a tener una transformación emocional que se hace más evidente a través del baile y de la escenografía, donde una bola de fuego se intensifica casi a la par de la transformación personal que Ema vive tras abandonar a su hijo y que la van convirtiendo en una mujer que dentro de su abismo encuentra fortaleza.

Filmada en Chile hace año y medio, para Mariana di Girolamo, su protagonista, esta es una película que por su temática “se puede revalorizar por completo” hoy en día. La trama aborda asuntos como la constitución de la familia, el papel de la mujer frente a la maternidad, el machismo y la libertad femenina que para la actriz encajan con lo que ocurre en México tras las protestas femeninas del 8 y 9 de marzo, las movilizaciones en Chile y Argentina meses atrás, e incluso la sentencia otorgada a Harvey Wesintein esta semana.

“Es una película necesaria que además es un retrato de una generación distinta, que es la que está peleando hoy en día por su derecho a elegir, a decidir ser diversos, sobre sus cuerpos, amar de una manera distinta, constituir la familia de una manera distinta. Me parece una cinta necesaria y que está hecha de una manera muy linda que puede ser muy atractiva para una generación”, dice.

Para Gael García, quien interpreta a este hombre con actitudes machistas, a veces sutiles y otras más evidentes, la película es un reflejo del poderío que el cine tiene desde su posición para “hablar de lo que pasa o de lo que mueve, de lo que puede estar pasando. Cuando existe un ejercicio así de libre, tan honesto y particular siempre entra en un eco de la realidad y abre posibilidades. Ema creo que lo hace desde un lugar muy particular”, dice en entrevista.

Luego de protagonizar No y Neruda, Ema es la tercera película en la que Gael García participa junto a Pablo Larraín. Para el actor, se trata de una cinta “muy distinta a todas las películas que he hecho con él. En cuestión de género era completamente diferente (se trata en este caso de un drama). Me cuesta trabajo incluso encontrar en qué se parecen”, afirma.

Esta película fue el reencuentro de Gael con la presión que se vive en un set de filmación de una película dirigida por Pablo Larraín. “Muchos actores que ya habíamos trabajado con él ya sabíamos que esto iba a ser así, que iba a haber mucho caos en su set. Siempre está a punto de rodar, y entonces hay una tensión que a veces cuando estás cansado es más agotador pero en general es una cosa que te mantiene muy vivo”, detalla.

A decir de Mariana di Girolamo, Ema fue el resultado de “una serie de accidentes” que ocurrieron durante el rodaje, pues el director fue muy discreto ante los detalles que se contarían en esta que es su octava película y que se distancia de las historias biográficas que había abordado previamente en Jackie, sobre la ex primera dama de Estados Unidos Jacqueline Kennedy, o Neruda, acerca del poeta chileno Pablo Neruda.

“Fue un proceso que fui descubriendo ahí mismo, no sabía muy bien a qué me iba a enfrentar a trabajar con uno de los directores que más admiro, con un equipo que él eligió con pinzas, un equipo muy pequeñito, después me contó que iba a trabajar con Gael”, recuerda la actriz.

El filme de Pablo Larraín tuvo su estreno mundial en la entrega 76 del Festival de Cine de Venecia, donde compitió por el León de Oro y en el que fue reconocido con el premio Unimed, otorgado por la Unión de Universidades del Mediterráneo, y que se entrega dentro de este mismo encuentro filmográfico.