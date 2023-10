Gal Gadot y Jamie Lee Curtis reaccionan a conflicto entre Israel y Hamas: mi corazón duele

Celebridades como Jamie Lee Curtis y Gal Gadot se posicionaron en sus redes sociales por el conficto entre Isral y Hamas, en el que miles de personas han fallecido por los ataques, por lo que fueron criticadas por sus seguidores.

"Escucho sus voces y están golpeando la puerta. Estoy con mis dos hijos pequeños”. Mi corazón me duele. Orando por todos los que sufren", publicó la actriz que interpretó a la Mujer Maravilla en 2017.

"Pero cuando Israel mata a palestinos inocentes, no publicas nada" y "¿Qué tal cuando Israel atacó a las comunidades musulmanas palestinas y también en las mezquitas? ¡Esa vez no pudiste ver mujeres, niños, etc., etc.! Espero que ambos países dejen de lastimarse mutuamente", comentaron algunas personas en las redes sociales de la actriz.

Incluso, Gal Gadot instó a sus seguidores a realizar donaciones, y puso en su biografía de Instagram una leyenda apoyando al país del cual es originaria.

Por otra parte, decenas de seguidores de Jamie Lee Curtis la criticaron por publicar en su Instagram una foto de niños palestinos aunque el post iba dirigido a su apoyo por Israel.

Ante la ola de comentarios, la protagonista de "Un viernes de locos", decidió eliminarla pocos minutos después.

Algunos de sus seguidores reaccionaron ante dicha situación con diversos comentarios en su cuenta de Instagram: "Rezo por tu ignorancia y espero que te des cuenta de que ser selectivo no es lindo" y "Estás apoyando a uno de los estados militares despiadados más violentos del mundo. ¡Qué activista eres!".

Pese a las críticas, ambas siguieron posteando contenido referente a su apoyo por Israel en dicho conflicto. Otras celebridades que han mostrado su apoyo a Israel son Kylie Jenner y Amy Schumer, aunque la primera borró las publicaciones de su Instagram por las críticas.

Anteriormente, figuras como Roger Waters, Bella Hadid, Gigi Hadid, Dua Lipa y Zayn Malik mostraron su apoyo a Palestina.