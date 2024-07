Gala Montes no dejó fuera sus problemas familiares, que ventiló la semana pasada, cuando la presentaron como la habitante número 11 del reality La Casa de los Famosos. El rompimiento drástico con su madre, quien además era su representante, fue uno de los temas que abordó.

“Con todo lo que se ha revelado de mi ámbito familiar, realmente no estoy feliz, pero me siento agradecida de que Televisa me haya apoyado en estos momentos tan difíciles para mí”, comentó la actriz quien la semana pasada informó que rompió la relación laboral con su madre, e incluso la acusó de causarle ansiedad al exigirle que cubriera las cuentas familiares.

Lo que si me tiene feliz es que voy a estar casi tres meses en una casa sin pagar renta, no tengo que pagar el recibo de la luz, no tengo que ver a mi mamá, no veré a mis perros. Esto para mí son vacaciones y es una terapia.Gala Montes.

"Cuidado conmigo": Gala Montes antes de ingresar a La Casa de los Famosos

Gala Montes, quien es parte de la telenovela Vivir de Amor, comentó que aunque "ama" a los 12 integrantes con los que convivirá en La Casa de los Famosos, les recomienda que tengan cuidado con ella, pues tuvo una mamá narcisista, a quien comparó con Satán.

Amo a los que van a estar adentro. Yo ya tuve una mamá narcisista, me eduqué con Satán, ¡Cuidado conmigo!Gala Montes.

Agregó que se siente tranquila. “He vivido peores momentos en mi vida. Todo esto salió porque mi mamá habló, pues ahora estoy liberada y lista para lo que viene”. Además, Gala Montes comentó que antes de aceptar participar en el reality platicó la decisión con su psicóloga.

“Ahora sí que tuve que tomar valentía, pero obviamente estoy siendo tratada psicológicamente desde varios meses, trabajando en este encierro y las cosas que podrían suceder ahí. He desarrollado herramientas, quiero pensar, para poder estar adentro", comentó.

Si alguien se puede identificar conmigo dentro de la casa con lo que yo estoy viviendo, yo ya gané, ese es un premio fundamental y sólo voy por eso.Gala Montes.

Y ante la pregunta de si podrá llegar a tener una relación con uno de sus compañeros dentro del reality, comentó: “Estoy dispuesta a todo si se trata de trabajo. No me gusta mezclar los sentimientos cuando estoy trabajando, pero uno no sabe”.