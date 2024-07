Gala Montes revela que su madre la amenazó tras despedirla como manager: "por ella tengo depresión"

La actriz Gala Montes no se encuentra pasando por un buen momento anímico y así lo mostró en un video donde, llorando y afectada por sus problemas personales, reveló los motivos que la llevaron a despedir a su mamá como manager.

La villana de la telenovela “Vivir de amor” preocupó a sus fans tras un live en el que admitió sentirse “muy mal” anímicamente por la entrevista que dio su mamá Crista a una revista, quien afirmó que Gala la despidió injustificadamente y se separó de ella como familia.

“No sé qué decir, entonces me hablan los medios para que una entrevista, pero yo no quiero hacer pública esa parte de mi vida… Yo no quería hacer público todo esto, pero lo voy a tener que hacer”, expresó.

Horas antes la joven actriz compartió en sus “stories” de Instagram un mensaje que decía: “Hay familiares que traicionan, roban, hablan mal y envidian. Hay familias tan hirientes y dañinas que la distancia se convierte en la única opción”.

En el video, Gala Montes confirmó que se encuentra devastada porque, más allá de la publicación de la revista, “mi mamá tiene todo que ver, por eso estoy así (… )De verdad que quiero hablar y contarles todo, pero no quiero que esto se haga más grande”.

Me duele. Yo decidí independizarme, pero nunca dejé sola a mi mamá, nunca

La actriz hizo duras confesiones al señalar que su mamá “es culpable de que yo esté deprimida, de que yo tenga ansiedad, de muchas, muchas cosas y me molesta que dé una nota a una revista donde ella se está haciendo la víctima cuando aquí la víctima soy yo, aquí la maldita víctima soy yo”.

“Le dolió que ya no es mi manager, pero es una decisión que yo tenía todo el derecho de tomar, pero nunca la dejé sola”, reiteró.

Además, Gala acusó que esta decisión la tomó porque su madre se quería quedar con todo su dinero: “estoy cansada de que me esté manipulando y que me está amenazando y que me esté extorsionado, porque me lleva extorsionando ocho meses hasta que llegó un momento que dije se acabó”.

"Porque tengo depresión, porque me quiero matar porque llevo una vida de un señor de 50 años y tengo de 23, y quiero vivir mi vida y la quiero vivir lejos de ti, pero mi mamá no lo aceptó", dijo la actriz sumamente afectada.

Advirtió que tomará medidas legales porque “estoy cansada de que me vean la cara”.