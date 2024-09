Gala Montes se convierte en finalista de La Casa de los Famosos México; Agustín el favorito para salir

Esta noche en La Casa de los Famosos México, Gala Montes se convirtió en la segunda finalista de la temporada, asegurando su lugar en la emisión final del 29 de septiembre junto a Karime Pindter.

La actriz obtuvo su pase a la final después de vencer a Briggitte Bozzo en un juego de azar que consistía en lanzar una pelota, que caía en una ruleta con casillas de diferentes puntuaciones. La que sumó más puntos fue la actriz parte del elenco de “El Señor de los Cielos”, quien después de resultar ganadora se mostró emocionada y sorprendida.

“No me la creo, es la primera vez que sale el jueguito, nunca me gané una suite, nada, pero hoy lo logré gracias a la suerte. Estoy que no quepo de la emoción”, dijo Gala, cuyas emociones se aceleraron todavía más minutos después cuando, al igual que Arath la semana pasada, recibió una llamada y posterior visita dentro de la casa.

Fue su sobrina Krista Alabama la que llamó en primera instancia, para después indicarle que se dirigiera al zoom. Una vez en el cuarto, Gala Montes rompió en llanto al ver a la pequeña esperándola.

“¡Mamacita bella! ¿Cómo estás chiquita?”, fue lo primero que Gala le expresó a su familiar. “Todos te quieren, eres una ganadora. Tú puedes seguir, ya te faltan poquitos días y tú puedes seguir ganando”, escuchó Gala de la voz de su sobrina, que además de eso, le comunicó el apoyo que está teniendo por parte de su familia y finalmente le entregó un regalo.

¿Cuarto Mar a la final?

Con la salida de Gala Montes de la placa de nominados, Agustín Fernández permaneció en riesgo de ser eliminado el domingo, y con ello, dejar al Cuarto Mar completo en la final.

Será el público quien decida si Arath de la Torre, Briggitte Bozo, Mario Bezares, o el último integrante del Cuarto Tierra el que deba abandonar la competencia en la última gala de eliminación.

Después del domingo, cuando se conozcan a todos los finalistas y al último eliminado del reality, el público de La Casa de los Famosos México dejará de votar por quién debe abandonar la casa y empezará a votar por su favorito para ganar la temporada.