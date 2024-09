Gala Montes se reconcilia con su mamá en La Casa de los Famosos México

Por primera vez desde que inició la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, Gala Montes tuvo contacto con su mamá, Crista Montes de Oca, de quien recibió un mensaje especial a través de un video que fue reproducido en la pantalla principal de la casa.

A pesar de no ser una charla, el mensaje sirvió para que ambas dieran el primer paso para reconciliarse, pues antes de entrar al reality, Gala la había señalado por explotarla desde temprana edad durante el periodo que fue su mánager, donde aseguró que hubo violencia económica.

A 67 días de que se distanciaron de forma definitiva a causa de que Gala entrara a la competencia, las palabras que su mamá le dedicó fueron de cariño, previo a que se diera a conocer a Briggitte Bozo como la quinta finalista del show.

“No me pierdo el programa en un solo día. Me he sentido muy contenta de que me han mencionado en el programa y de que me dedicaste la canción de Ana Bárbara, me hiciste llorar y me encantó”, dijo Crista.

“El día que te preguntaron quién es la persona más influyente en tu vida, me encantó que dijeras que era yo. Quiero decirte también que te he visto muy contenta. No me pierdo ni un solo capítulo. Siempre estaré aquí contigo, ahora que salgas, búscame, aquí estaré. Te amo”, le comentó a la actriz, quien lloró durante la transmisión al escuchar las palabras.

Emocionada por escuchar el mensaje, Gala Montes aprovechó la oportunidad para contestar. “Mamá, yo también te amo. Por supuesto que te voy a buscar. Sabes que eres el amor de mi vida y la luz de mis ojos, pero también tenía que compartir otras cosas de mi vida, tenía que crecer”, dijo.

“Hoy estoy más en paz que nunca y de verdad me voy de este programa agradecida. No pensé que La Casa de los Famosos me ayudara a sanar tantas cosas, tantas heridas, tantos vacíos, tantos problemas”, continuó la actriz. Con dichas palabras por parte de ambas, todo parece indicar que los problemas han quedado en el pasado.

Esta no es la primera vez que Crista Montes de Oca muestra apoyo a su hija mientras participa en el reality, pues después de las discusiones de Gala con Adrián Marcelo, se pronunció a su favor, además de que acudió a la Coordinación Regional para la Atención de los Delitos Vinculados a la Violencia de Género Valle de México, para hacer una denuncia.

A falta de algunos días para la gran final del programa, Crista Montes de Oca podría presentarse en el foro para recibir a Gala en su salida de la casa, la cual podría ser como la ganadora de los cuatro millones de pesos.