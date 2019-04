Estos son algunos de los cameos más sobresalientes de Game Of Thrones

Ante la emoción y el furor ocasionado por el estreno de la octava y última temporada de esta aclamada serie, la cual se ha caracterizado por contar con una serie de violentas muertes de algunos personajes o la evolución de otros, ha llegado la hora de hacer el recuento y nombrar algunos de los cameos más sorpresivos de los cuales hemos sido testigos a lo largo de estos 8 años.

Dichas apariciones contaron con la participación de cantantes famosos o integrantes de grupos que han dejado clara su admiración por la serie.

Ed Sheeran: un Lannister

Durante el primer capítulo de la séptima temporada todos fuimos testigos de uno de los cameos más sorpresivos. Dicho acto corrió a cargo de Ed Sheeran el cual apareció junto con Arya Stark (Maisie Williams) bebiendo vino y comiendo conejo. No conforme con esto, el intérprete también cantó Hands of Gold, dicha canción "Storm of swords" aparece en el libro de George R.R. Martin.

Will Champion: un... ¿músico?

En la tercera temporada, el baterista e integrante de la banda británica Coldplay se infiltró en el capítulo donde sucede la escena de "la boda roja". En ella participó como un músico y tocó The Rains Of Castamere, el mismo título que llevó el episodio.

Sigur Rós

Los cameos de músicos no paran y en el segundo capítulo de la cuarta temporada la famosa banda islandesa interpretó a un grupo de músicos encargados de alegrar la boda del Rey Joffrey con Margaret Tyrell.

Durante su participación interpretaron la canción The Rains Of Castamere, pero al futuro rey no le agradó en lo absoluto. Solo les lanzó algunas monedas y los tres músicos se despidieron.

Mastodon

Debido a que el productor Dan Weiss es un ferviente admirador de esta banda, los tres miembros (Brann Dailor, Bill Kelliher y Brent Hinds) fueron invitados para aparecer en la serie en el capítulo nombrado "Hardhome".

El éxito fue tal que aparecieron en la quinta temporada y en la séptima siendo, al final, parte de los White Walkers.

Of Monsters and Men

La banda irlandesa de indie folk apareció en una de las tomas de la sexta temporada de la serie: realizaron una obra de teatro en memoria del padre de Arya.

El capítulo lo grabaron en Girona, España y se titula "The Door"

Gayry Lightbody

El vocalista y líder de la banda Snow Patrol apareció en la tercera temporada apenas algunos segundos. Durante su participación representó a un soldado de los "Bolton" e interpretó la canción The Bear and the Maiden Fair. Cabe señalar que era uno de los hombres que cabalgaban y cantaban en el bosque.

Wilko Johnson

El guitarrista y compositor británico de rock & pop, quien fue fundador de la banda Dr. Feelgood participó en la serie durante cuatro episodios los cuales fueron "The Kingsroad", "Baelor", "Fireand Blood" y "Blackwater".

A lo largo de esta colaboración interpretó al verdugo Ilyn Payne