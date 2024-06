Concierto sinfónico de Game of Thrones en CDMX: fecha y precios

Llegó el estreno de la segunda temporada de House of The Dragon y no viene sola, pues se dio a conocer que habrá un concierto sinfónico de Game of Thrones en la Ciudad de México, por lo que podrás disfrutar en vivo de uno de los mejores soundtracks de los últimos años.

Ramin Djawadi, es a quien le debemos uno de los mejores soundtracks de los últimos años, las composiciones del músico alemán fueron vitales para consolidar escenas icónicas a lo largo de la serie.

Muestra de ello son temas como:

Game of Thrones Theme

Light of the Seven

The Winds of Winter

Blood of My Blood

The Rains of Castomere

Temas que sin duda marcaron momentos épicos de la serie como la explosión del Gran Setpo de Baelor en la sexta temporada, la Boda Roja en la tercera temporada y el enfrentamiento con el Rey de la Noche.





¿Cuándo y dónde será el concierto sinfónico de Game of Thrones en CDMX?

Si no te quieres perder del concierto sonfónico de Game of Thrones en CDMX en el Teatro Silvia Pinal, será mejor que prestes atención a la venta de boletos, pues ya ha comenzado y los boletos se están agotando.

Los boletos más accesibles para el concierto son los generales de $275 pesos, le siguen los preferente de $385 pesos y, finalmente, los VIP en $495 pesos. Cabe mencionar que al precio de los boletos hay que agregarle $45 pesos por cargo de la boletera digital, la cual les hará llegar los boletos vía correo electrónico.

El concierto sinfónico tendrá una duración de 1 hora y medio y debes considerar que de llegar tarde no podrás acceder al concierto, por lo que debes ser puntual si no te quieres perder el concierto, el Teatro Silvia Pinal se encuentra en Versalles 27, Cuauhtémoc, Ciudad de México.