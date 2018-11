Garbage celebró el vigésimo aniversario de su disco Version 2.0

Desde un cover a Depeche Mode hasta la interpretación de los temas más raros y los éxitos de siempre, fueron parte de la fiesta de terror que ofreció Garbage el jueves en la Arena Ciudad de México, donde la banda celebró el vigésimo aniversario de su disco Version 2.0.



Poco más de 30 minutos después de la hora programada, la banda liderada por Shiley Manson arribó al escenario para deleitar a los fans que aprovecharon las festividades del Día de muertos para disfrazarse, algunos como calaveras, pero rindieron tributo a su ídola al representarla en las diversas etapas de su vida comocantante.



“Ciudad de México. Muchas gracias por estar aquí en un día tan especial para su país. Es un honor para nosotros, los amamos”, fueron las primeras palabras que la vocalista de la agrupación ofreció, luego de interpretar temas como Afterglow, Deadwood, Temptation waits y Wicked ways, esta última con un mashup de Personal Jesus, cover de Depeche Mode.



Fue una noche de nostalgia al recordar Push it, I think I’m paranoid, Special y When I grow up, los sencillos que convirtieron en éxito el disco Version 2.0, el segundo en la carrera de Garbage, pero también porque el grupo tocó algunos lados B como 13x Forever, Lick the pavementGet busy with the fizzy, mismos que aseguraron no volverían a sonar en vivo nunca más.



Esta sentencia provocó que la energía destellara más fuerte incluso que las cuatro luces neón que adornaban el escenario entre la oscura vestimenta de Shirley Manson y Butch Vig, Steve Marker y Duke Erikson, que volvieron al país luego del concierto en conjunto que ofrecieron con Blondie el año pasado.



A la cantante escocesa poco le preocupó que el recinto luciera a menos de la mitad de su capacidad, pues la cantante se agitaba y se dejaba llevar por la vibra de las casi ocho mil personas que se reunieron para este show. Se bajó del escenario en algunas ocasiones y se dejó cobijar por la locura de quienes se desvivían por estar tan cerca de ella.



Fiel a su poderoso estilo, Shirley Manson no pudo evitar tocar el tema político, e incluso se lamentó por las actitudes del presidente de Estados UnidosDonald Trump contra México. “Nos disculpamos por la actual administración de los Estados Unidos y su discurso tan desagradable. Como grupo estamos avergonzados con ustedes (…) ¡Jódete Trump!”, gritó la cantante provocando el aplauso del público.



Aunque se notó la ausencia de éxitos como Stupid girl o Why do you love me, el público quedó satisfecho con las dos horas de show que Garbage ofreció, y que concluyó con los temas Trick is to keep breathing, Only happy y Cherry lips, tras los cuales se despidieron.