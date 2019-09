Gente de Zona listos para visitar México

Randy Malcom, integrante del grupo cubano Gente de Zona, anunció que dentro de sus planes está contemplado visitar México para los primeros meses del 2020, ya que su gira por Estados Unidos empezará en octubre próximo y culminará en diciembre, por lo que después de las fiestas de fin de año, retomarán el trabajo para realizar una serie de visitas a México.

En entrevista telefónica, el también compositor, resaltó que el trabajo hecho por la agrupación ha sido bastante importante a nivel internacional, como referencias, recordó el dueto hecho con Enrique iglesias, Bailando en el 2014, así como La gozadera y Traidora, al lado de Marc Anthony, así como un dueto más con Jennifer López.

“Gente de Zona ha realizado un arduo trabajo para darse a conocer, principalmente por su estilo único, aunque sabemos que actualmente las colaboraciones son esenciales para vender música, además de que todo se consume más rápido, por lo que hay que tener en cuenta que la calidad no está peleada con la mercadotecnia, muchos hacen canciones como si fueran tortillas, pero nosotros no, Gente de Zona cuida mucho su reputación”, expresó.

Cuestionado sobre la posibilidad de hacer algo especial para el próximo año en referencia al 20 aniversario del grupo, Malcom fue claro, “yo llegué en el 2013, trabajamos muy duro y aunque ya llevaban varios años trabajando, creo que la celebración debería de ser desde el momento en que salimos del anonimato y empezamos a darnos a conocer de manera internacional”.

Por último, reveló que existen artistas que a su punto de vista sonarían muy bien con el estilo de Gente de Zona, pero no por ello, cambiarían su tono, “me parece que hay cosas que nunca vamos a hacer, no vamos a comprometer lo que somos sólo por estar a la moda, yo no critico, soy músico, pero veo a mis hijos escuchando reguetón, bailarlo y ni modo, esas son las modas, no por ello me veo haciendo música con ese estilo, no es lo nuestro”, finalizó el cubano.

ALGO DE HISTORIA

El grupo comenzó en 2000 cuando varios raperos se reunieron en Alamar, incluyendo al exmiembro Ernesto Taxistas, una zona urbana de La Habana. El nombre del grupo, Gente D' Zona , refleja su nacimiento en Alamar, una zona o barrio de La Habana. Alexander conoció a Michel Delgado, El Karo y ambos comenzaron a tocar en fiestas y en los salones oficiales de fiestas de Guanabacoa, Regla y especialmente Alamar. El grupo se ganó el apoyo del público de dichas áreas rápidamente y pronto comenzaron a tener actuaciones en festivales internacionales. Estos festivales fueron adicionales a las presentaciones de rap que tenían anualmente en Cuna, donde Alexander estuvo a cargo de la animación durante tres años seguidos.

El 22 de febrero de 2018, el dúo de Randy y Alexander se presentó por primera vez en el festival de Viña del Mar.