Geraldine Bazán manda mensaje a Gabriel Soto tras la ruptura con Irina Baeva

El martes Gabriel Soto confirmó lo que la opinión pública especulaba: la ruptura con Irina Baeva. Mediante un comunicado difundido en sus historias de Instagram, el actor afirmó que ambos estaban agradecidos por los años de experiencia y aprendizaje que vivieron.

El anuncio no sorprendió a los fans, pues desde meses atrás surgieron rumores de que Gabriel Soto ya no era pareja de Irina Baeva, pues no había asistido a las funciones de Aventurera que protagoniza la rusa. Sumado a que había especulaciones de una supuesta relación entre el actor y Cecilia Galliano.

Tras la confirmación de la ruptura, Geraldine Bazán, exesposa de Gabriel Soto, a quien el actor engañó con Irina Baeva, dio su postura sobre el fin del vínculo amoroso que terminó con su matrimonio.

¿Qué dijo Geraldine Bazán sobre la ruptura de Irina Baeva y Gabriel Soto?

Ante los cuestionamientos de la prensa, Geraldine Bazán le mandó un mensaje a Gabriel Soto sobre la ruptura con Irina Baeva, relación por la que terminó su matrimonio.

Al inicio, la actriz no quería dar su postura, pues comentó: “No tengo absolutamente nada que decir, no tengo ningún comentario”. Sin embargo, la insistencia del reportero logró que Geraldine le mandara un mensaje a Gabriel Soto, su ex.

Era algo que ya sabíamos. No lo sospechaba, lo sabía. Geraldine Bazán.

Además, confirmó que entre ella y Gabriel Soto aún hay “confianza” e incluso que conviven constantemente, pues ella no se sumó a las personas que presentían la ruptura, debido a que el actor se lo comentó antes de que iniciaran los rumores. Finalmente, ella aseguró que seguirá “muy contenta” y enfocada en sus hijas.

Estoy muy contenta de volver a lo mio, muy enfocada en mis hijas y mi carrera. Estoy motivada.Geraldine Bazán.