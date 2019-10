Gian Marco va por un Latin Grammy más

Gian Marco, uno de los cantautores de balada pop más destacados de Latinoamérica, y ganador de tres premios Grammy Latino, regresará al Lunario esta noche para ofrecer sus grandes éxitos.

En entrevista para El Sol de México, el cantautor peruano señaló que este año también está celebrando una nominación al Grammy Latino como Mejor Album Cantautor por su disco Intuición, “es un material que salió hace ya unos meses y ha funcionado muy bien, al público y a los críticos les ha gustado y bueno, estamos de vuelta en la competencia”, señaló el creativo que lleva 30 años de carrera y en quince ha estado nominado a estos premios.

Cuestionado sobre su legado musical, Gian Marco dijo que ya cumplió el objetivo, “no me enterco en decir que aún no ha llegado mi mejor canción, afortunadamente tengo varias que ya cumplieron ese objetivo como Sentirme vivo que grabó Emmanuel, o Alejandro Fernández con Canta corazón, Edith Márquez me grabó Si me tenías y Gloria Stefan con Tu fotografía”, comentó.

Para su concierto programado para hoy 16 de octubre, Gian Marco promete llevar al público por un viaje a través de su trayectoria musical de más de 30 años, haciendo énfasis en su nueva producción discográfica Intuición, que es su álbum número 16.

Gian Marco se ha presentado en el Lunario en diversas ocasiones. En octubre de 2013 hizo la primera temporada de conciertos Autor3s, junto a Amaury Gutiérrez y Luis Enrique, rompiendo récord de fechas continuas en este recinto, con 11 conciertos llenos. En mayo del 2014 Gian Marco y Amaury Gutiérrez presentaron la segunda temporada de este show, ahora acompañados por Álex Cuba, repitiendo su éxito con nueve conciertos y en el 2015 presentó su disco Libre.

Pero Gian Marco explica que su show también estará compuesto de los temas más clásicos de su repertorio como Te extrañaré, Dame un beso, Quiéreme, La vida entera y Vida de mi vida.

El cantante también ha formado parte del reality show La Voz Perú como jurado en el 2015 y compartió las sillas con Luis Enrique, Álex Lora y Eva Ayllón, pero dio que para las versiones en México aún no ha sido invitado.

Además de su faceta musical, el intérprete también ha incursionado en la literatura en 2007 publicó su primer libro, un cuento titulado La madera del alma: Relatos para escuchar el silencio, “fue algo muy especial, creo que estaba bastante inspirado par hacerlo, aunque actualmente tengo algunos bocetos para hacer otro más, es un proyecto que está caminando muy despacito”, finalizó.