Gian Marco quiere encantar a los mexicanos ahora con su voz

Gian Marco ha formado una prestigiosa carrera como compositor en nuestro país. Su pluma y guitarra están detrás de éxitos como Canta corazón de Alejandro Fernández o Te esperaba de Carlos Rivera. Pero poco se sabe de su faceta como cantante en nuestro país, asegura el propio intérprete.

“En México le he escrito canciones a mucha gente. Sentirme vivo (Emmanuel), Si me tenías (Mijares), Lo digo (Carlos Rivera y Gente de Zona)… hay muchos temas que México ha abrazado. Mientras que mi carrera como intérprete siempre ha sido intermitente. H estado más como autor que como cantante, a pesar de que así comenzó mi carrera”.

Antes de la pandemia, Carlos Rivera lo invitó a cantar una de sus canciones en el Auditorio Nacional. Ahí frente a 10 mil personas se dio cuenta del poder que tienen sus temas en voz de otros intérpretes.

“Me dije ‘¡Woow!’. Y me dieron ganas de dedicarle más tiempo a mi parte de intérprete. Como que siento que ya me toca; y no lo digo desde el ego, sino desde disfrutar toda esa parte con el público, quiero gozarlo”, dice emocionado en entrevista.

Ese saldo pendiente entre Gian Marco y el público mexicano tiene una historia de 25 años. Fue al trío Pandora al que le escribió por primera vez una canción, Y ven, para su disco Confesiones en 1995.

“Después de esa canción, Isabel Lascuraín le cuenta de mí a Emmanuel, que estaba a punto de irse de gira a Perú. A él le escribí Sentirme vivo, que se convirtió en mi caballo de batalla a nivel compositor. Y lo utilicé, porque me ayudó muchísimo y ha sido una puerta enorme”.

Aún cuando ya tenía una carrera muy reconocida en Perú e incluso en Estados Unidos a inicios de los dos miles, Gian Marco dejó todo para venirse a probar suerte en México.

“Ya trabajaba con Emilio y Gloria Estefan, con Alejandro Fernández y Marc Anthony pero surgió la oportunidad de ir a México. Y con mi guitarra me fui al Bataclán. Yo tocaba en Plaza Loreto los miércoles, veía pasar a la gente con sus bolsas y los invitaba a escucharme. Les decía ‘ustedes me conocen, pero no me conocen’ y empezaba a cantar Sentirme vivo. Mucha gente llega a mí porque se enteran que la canción es mía y esa es mi mejor radio, porque yo no sueno en la radio; sueno cuando me cantan otros”.

Con esta idea en mente, Gian Marco realizó recientemente una colaboración con María José. El peruano reversionó su canción No va a ser fácil para agregar la voz de la ex Kabah, con quien también grabó un videoclip que está cerca de llegar al millón de reproducciones.

“La canción para mí tiene un estilo hacia arriba. Con la energía de la Josa y la forma en la que canta y la historia de la canción, me ha encantado y me la he pasado increíble”, asegura.

El cantante dice que después de esta canción se formó una gran alianza con María José: “Entendí por qué la había llamado, ya que tenemos muchas cosas en común como las ganas de seguir haciendo las cosas que amamos, la profesionalidad y seriedad con la que llevamos nuestros trabajos, la forma en la que nos une el teatro y más”.

Además de la oportunidad de compartir públicos y finalmente abrirse paso en nuestro país como intérprete. “México es uno de los países más importantes de la industria de Latinoamérica. Y si me han dado la oportunidad de que mis canciones sean éxito allá, mi intención es seguirlas compartiendo desde mi lado como cantante”, concluye.